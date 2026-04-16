Зоомагазин в Сарове попался на продаже препаратов без лицензии

Фото:
Зоомагазин "Бетховен" в Сарове уличили в продаже ветеринарных препаратов без необходимой лицензии. Нарушение удалось выявить с помощью системы маркировки "Честный знак", сообщает межрегиональное управление Россельхознадзора.
14 апреля владельцу торговой точки было направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства.
Ранее на продаже лекарств без лицензии попалась ветклиника в Нижнем Новгороде.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+