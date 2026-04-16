Зоомагазин в Сарове попался на продаже препаратов без лицензии Общество

Зоомагазин "Бетховен" в Сарове уличили в продаже ветеринарных препаратов без необходимой лицензии. Нарушение удалось выявить с помощью системы маркировки "Честный знак", сообщает межрегиональное управление Россельхознадзора.

14 апреля владельцу торговой точки было направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства.

Ранее на продаже лекарств без лицензии попалась ветклиника в Нижнем Новгороде.