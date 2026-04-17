Нижегородцев предупредили о перебоях в телевещании 20 апреля

Жителей Нижегородской области предупредили о временных перебоях в эфирном теле- и радиовещании. 20 апреля с 01:00 до 10:00 по московскому времени на ряде радиотелевизионных станций пройдут плановые профилактические работы.

Ограничения коснутся РТС "Нижний Новгород", "Арзамас", "Выкса" и "Саров". В этот период возможна приостановка трансляции 20 телеканалов и трех радиоканалов, входящих в цифровые пакеты РТРС-1 и РТРС-2. Также перебои могут затронуть некоторые FM-радиостанции и аналоговые телеканалы.

Во всех точках эфирного вещания региона первый мультиплекс цифрового телевидения будет транслироваться в федеральной версии — без региональных вставок. Кроме того, не исключаются временные перерывы в эфире радиостанции "Радио Образ". Все отключения согласованы с вещателями.

После завершения работ трансляция должна возобновиться в штатном режиме. Если сигнал цифрового эфирного телевидения не восстановится автоматически, зрителям советуют перезагрузить телевизор или приставку и выполнить повторный поиск каналов. Такая процедура позволяет устранить возможные программные сбои и вернуть стабильный прием.

Ранее сообщалось, что световые шоу, посвященные великим ученым, будут показывать на Нижегородской телебашне.