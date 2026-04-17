Весенний призыв 2026: куда пойдут служить нижегородцы
Задержаны предполагаемые убийцы нижегородского экс-депутата
Куда жаловаться на подтопления в Нижнем Новгороде
Эксклюзив
Маск допустил открытие завода Tesla в Нижнем Новгороде
Последние новости рубрики Общество
17 апреля 2026 10:18
Схему движения трамваев №2 в Нижнем Новгороде изменят на два дня
17 апреля 2026 10:07
Нижегородцы считают охранника и бухгалтера самыми скучными профессиями
17 апреля 2026 09:51
Как продвигается строительство террасного парка в Почаинском овраге
17 апреля 2026 09:34
Нижегородцев предупредили о перебоях в телевещании 20 апреля
17 апреля 2026 09:00
Эксклюзив
Выяснилось, получат ли пострадавшие нижегородцы выплаты из-за паводка
17 апреля 2026 07:00
Эксклюзив
Поликлинику в Новой Кузнечихе откроют во втором полугодии
16 апреля 2026 19:38
Ученый предупредил нижегородцев о рисках покраски советских батарей
16 апреля 2026 18:00
Эксклюзив
Пластические хирурги помогают нижегородке бесплатно исполнить мечту
16 апреля 2026 17:39
Нижегородские хирурги освоили новую методику операций на сосудах
16 апреля 2026 17:21
Десятиэтажный дом частично снесут из-за карстовой угрозы в Дзержинске
Общество

Нижегородцев предупредили о перебоях в телевещании 20 апреля

17 апреля 2026 09:34 Общество
Жителей Нижегородской области предупредили о временных перебоях в эфирном теле- и радиовещании. 20 апреля с 01:00 до 10:00 по московскому времени на ряде радиотелевизионных станций пройдут плановые профилактические работы.

Ограничения коснутся РТС "Нижний Новгород", "Арзамас", "Выкса" и "Саров". В этот период возможна приостановка трансляции 20 телеканалов и трех радиоканалов, входящих в цифровые пакеты РТРС-1 и РТРС-2. Также перебои могут затронуть некоторые FM-радиостанции и аналоговые телеканалы.

Во всех точках эфирного вещания региона первый мультиплекс цифрового телевидения будет транслироваться в федеральной версии — без региональных вставок. Кроме того, не исключаются временные перерывы в эфире радиостанции "Радио Образ". Все отключения согласованы с вещателями.

После завершения работ трансляция должна возобновиться в штатном режиме. Если сигнал цифрового эфирного телевидения не восстановится автоматически, зрителям советуют перезагрузить телевизор или приставку и выполнить повторный поиск каналов. Такая процедура позволяет устранить возможные программные сбои и вернуть стабильный прием.

Ранее сообщалось, что световые шоу, посвященные великим ученым, будут показывать на Нижегородской телебашне.

Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Собор Святых: в Нижнем Новгороде открылась выставка уникальных скульптур
12 апреля 2026 16:20
"Собор Святых": в Нижнем Новгороде открылась выставка уникальных скульптур
