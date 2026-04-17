Парижан и Галатея появились на свет в Нижегородской области Общество

Парижан и Галатея появились на свет в Нижегородской области в 2026 году, сообщили НИА "Нижний Новгород" в региональном управлении ЗАГС.

Также в первом квартале были зарегистрированы мальчики с Пантелеймон, Рафаель, Родамир, Спиридон, Елизар, Теодор, Эрнест, Евсей, Эрик и девочки Елисея, Агапа, Евфрасия, Весна, Ариэль, Аполлинария, Октавия, Паулина, Марта.

Как выяснилось ранее, топ самых популярных имен новорожденных в 2026 году не изменился. Как и в 2025-м, в лидерах Миши, Саши, Вани и Ани, Сони, Вики.

Напомним, что по итогам прошлого года в Нижегородской области зафиксирован рост суммарного коэффициента рождаемости.