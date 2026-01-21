Нижегородская область стала лидером в ПФО по темпам роста рождаемости Общество

Фото: Александр Воложанин

По итогам 2025 года в Нижегородской области зафиксирован рост суммарного коэффициента рождаемости — показателя, отражающего среднее число детей, рождаемых одной женщиной в течение репродуктивного возраста. Согласно данным Росстата, если в январе 2025 года значение СКР в регионе составляло 1,275, то к декабрю оно увеличилось до 1,307. Нижегородская область стала лидером по темпам роста этого показателя среди субъектов ПФО.

В Институте демографического развития подчеркнули, что ключевой задачей в сфере демографической политики остается преодоление негативных тенденций в рождаемости.

По оперативной статистике, за 2025 год число зарегистрированных рождений в регионе превысило прогнозы Росстата более чем на 4%. Особенно заметный прирост был отмечен во второй половине года — в период, когда начали действовать новые меры региональной поддержки семей с детьми. Наиболее существенный рост рождаемости по сравнению с аналогичными месяцами 2024 года зафиксирован в августе (+8,5%), октябре (+10,1%) и декабре (+7,2%).

Положительная динамика стала результатом реализации регионального проекта "ОСНОВА — нижегородский проект жизни", направленного на поддержку семей и укрепление демографического потенциала. Этот комплекс мер осуществляется по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в рамках Пятилетия семьи, охватывающего период с 2025 по 2030 год.

Глава региона отметил, что выполнение поручения президента по стимулированию рождаемости приносит первые ощутимые плоды.

"Мы смогли добиться превышения значений, которые прогнозировал Росстат, только благодаря семьецентричному подходу к работе всех органов власти. Продолжаем разработку и внедрение демографических инициатив в части заботы о здоровье людей, финансовой помощи семьям и, что не менее важно, укрепления семейных ценностей", – сказал глава Нижегородской области.

С июля 2025 года нижегородские семьи, в которых появились дети (в том числе усыновлённые), могут воспользоваться мерами поддержки в рамках программы "Основа" — регионального семейного капитала. Родителям предоставляется возможность получить до миллиона рублей с учётом федерального маткапитала. Поддержка может быть предоставлена в форме ежемесячных выплат ("зарплаты родителя"), разовых целевых выплат либо в комбинированном формате — в зависимости от порядка рождения ребёнка в семье.

Дополнительно всем семьям, в которых с 1 июля 2025 года родился ребёнок, полагается "Подарок новорождённому" от губернатора — электронный сертификат номиналом 20 тысяч рублей. Его можно использовать для приобретения детских товаров у нижегородских производителей на одном из крупных маркетплейсов.

В Институте демографического развития напомнили, что в регионе действует программа "Скорая демографическая помощь", призванная поддерживать семьи в трудных жизненных ситуациях. Женщины и супружеские пары с детьми могут бесплатно получить профессиональные консультации по широкому кругу вопросов, обратившись на горячую линию "Сохрани.рф". Особое внимание в рамках программы уделяется профилактике абортов — помощь оказывается уже на этапе до обращения в медучреждения и женские консультации.

Регион также активно развивает систему профилактики нарушений репродуктивного здоровья у женщин, мужчин и подростков. Ведётся работа по устранению очередей на процедуры ЭКО, а также реализуются меры по охране здоровья молодёжи, включая ограничения на продажу вейпов.

Директор Института демографического развития Евгений Журавлёв обозначил приоритеты на 2026 год. По его словам, планируется углубление работы по текущим направлениям, в том числе расширение практики доабортного консультирования.

"Важно превратить положительный импульс в устойчивое изменение отношения к семье и родительству. Наша задача – сформировать среду, в которой семья воспринимается как ценность, поддерживаемая обществом и государством, а рождение ребёнка – как желанный и уверенный жизненный шаг", – пояснил Журавлёв.