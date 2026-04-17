Нижегородцев ждут дождливые и холодные выходные Общество

Фото: Кира Мишина

В предстоящие выходные в Нижнем Новгороде ожидаются похолодание и осадки. Об этом свидетельствуют данные "Яндекс Погоды".

В субботу, 18 апреля, утром будет пасмурно, температура воздуха составит +11 градусов. Днем сохранится облачная погода, столбики термометров поднимутся до +12.

К вечеру начнется небольшой дождь. Температура понизится до +8 градусов. Ночью осадки продолжатся, воздух остынет до +4 градусов.

Не прекратится дождь и в воскресенье, 19 апреля. Утром температура составит +4 градуса. Вечером похолодает до +3 градусов, осадки продолжатся. Ночью ожидается дождь со снегом, а температура опустится до +2 градусов.

По ощущениям в воскресенье похолодает до -3 градусов. Скорость ветра составит 3-4 м/с.

Ранее сообщалось, что мощная магнитная буря начнется в ночь на 18 апреля.