Нижегородцев ждут дождливые и холодные выходные  

В предстоящие выходные в Нижнем Новгороде ожидаются похолодание и осадки. Об этом свидетельствуют данные "Яндекс Погоды".
В субботу, 18 апреля, утром будет пасмурно, температура воздуха составит +11 градусов. Днем сохранится облачная погода, столбики термометров поднимутся до +12.
К вечеру начнется небольшой дождь. Температура понизится до +8 градусов. Ночью осадки продолжатся, воздух остынет до +4 градусов.
Не прекратится дождь и в воскресенье, 19 апреля. Утром температура составит +4 градуса. Вечером похолодает до +3 градусов, осадки продолжатся. Ночью ожидается дождь со снегом, а температура опустится до +2 градусов.
По ощущениям в воскресенье похолодает до -3 градусов. Скорость ветра составит 3-4 м/с.
Ранее сообщалось, что мощная магнитная буря начнется в ночь на 18 апреля.
