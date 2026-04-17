Уголовное дело о халатности завели из-за дома с трещиной в Балахне Происшествия

Фото: пресс-служба прокуратуры Нижегородской области

Уголовное дело завели из-за затрещавшего по швам многоквартирного дома в Балахне. Об этом сообщили в СУ СКР в регионе.

17 апреля в стене первого подъезда дома №54 по улице Энгельса появилась огромная трещина, причем с обеих сторон дома. Всех жителей оперативно эвакуировали, пострадавших нет.

Следователь Балахнинского межрайонного отдела возбудил уголовное дело по статье 293 УК РФ — "халатность".

Сейчас на месте работают следователи и криминалисты, а также эксперты Приволжского филиала судебно-экспертного центра СК России. Проводится осмотр здания, назначаются экспертизы, допрашиваются свидетели. Следствие устанавливает причины произошедшего и условия, которые к нему привели.

Также на место выехал Балахнинский городской прокурор Александр Ложкарев. Прокуратура следит за соблюдением прав жильцов и контролирует расследование уголовного дела.

Кроме того, надзорное ведомство проведет проверку исполнения жилищного законодательства и требований по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома.

Напомним, что этот дом не был признан аварийным. Из-за угрозы обрушения введен режим ЧС.