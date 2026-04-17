Жилой дом пошел трещинами в Балахне: есть угроза обрушения Общество

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Огромная трещина появилась на углу жилой трехэтажки на улице Энгельса в Балахне. Она увеличивается в размерах, сообщили в региональном управлении МЧС.

Жильцы МКД позвонили в экстренные службы. Из здания эвакуированы 18 взрослых и двое детей. Пострадавших нет.

Специалисты мониторят состояние дома, поскольку есть угроза обрушения.

Ранее сообщалось, что десятиэтажный дом частично снесут из-за карстовой угрозы в Дзержинске.