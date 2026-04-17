Последние новости рубрики Общество
17 апреля 2026 17:30
Больничный для самозанятых и родителей в декрете: что изменилось и как оформить
17 апреля 2026 16:50
В Нижнем Новгороде спустили на воду новый сухогруз проекта RSD59
17 апреля 2026 16:38
Режим ЧС ввели в Балахне из-за угрозы обрушения многоквартирного дома
17 апреля 2026 16:24
Нижний Новгород накроет снег с дождем: дорожные службы наготове
17 апреля 2026 16:10
Эксклюзив
Еще четыре трехсекционных трамвая выпустят на линию в Нижнем Новгороде
17 апреля 2026 15:55
Нижегородцев ждут дождливые и холодные выходные  
17 апреля 2026 15:40
Жилой дом пошел трещинами в Балахне: есть угроза обрушения
17 апреля 2026 15:16
Новые очаги бешенства нашли в Нижегородской области
17 апреля 2026 15:00
Глеб Никитин поручил создать "земельный банк" для многодетных и участников СВО
17 апреля 2026 14:43
Правила обращения с животными хотят изменить в Нижегородской области
Общество

17 апреля 2026 16:38 Общество
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Режим ЧС ввели в Балахне из-за угрозы обрушения многоквартирного дома на улице Энгельса,54. Об этом сообщили в администрации округа. 

Дом 1954 года не был признан аварийным. В нем живут 35 человек. Жильцов оперативно эвакуировали. Их разместили в ПВР и обеспечили горячим питанием. 

Опасную зону огородили сигнальной лентой. Здание обесточили и отключили от газа. 

Причины разрушения предстоит выяснить.

Теги:
Балахна Ветхий фонд ЧС
Фоторепортажи
Собор Святых: в Нижнем Новгороде открылась выставка уникальных скульптур
12 апреля 2026 16:20
"Собор Святых": в Нижнем Новгороде открылась выставка уникальных скульптур
Архив
