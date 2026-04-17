Режим ЧС ввели в Балахне из-за угрозы обрушения многоквартирного дома

Режим ЧС ввели в Балахне из-за угрозы обрушения многоквартирного дома на улице Энгельса,54. Об этом сообщили в администрации округа.

Дом 1954 года не был признан аварийным. В нем живут 35 человек. Жильцов оперативно эвакуировали. Их разместили в ПВР и обеспечили горячим питанием.

Опасную зону огородили сигнальной лентой. Здание обесточили и отключили от газа.

Причины разрушения предстоит выяснить.