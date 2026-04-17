Последние новости рубрики Происшествия
17 апреля 2026 20:41
Дом с огромной трещиной в Балахне признают аварийным и расселят
17 апреля 2026 17:48
Экс-депутата Николая Шумилкова арестовали в Нижнем Новгороде
17 апреля 2026 17:22
Уголовное дело о халатности завели из-за дома с трещиной в Балахне
17 апреля 2026 15:28
Нижегородская прокуратура начала проверку после гибели 4-летнего ребенка
17 апреля 2026 14:10
85-летний педагог умер прямо на занятиях в саровской школе
17 апреля 2026 13:26
Пьяный угонщик без прав устроил ДТП на нижегородской трассе
17 апреля 2026 13:11
4-летний ребенок погиб на пожаре в Нижегородской области
17 апреля 2026 11:20
Автомобиль сгорел дотла в результате ДТП на М-7 под Нижним Новгородом
17 апреля 2026 08:00
Уголовным делом обернулись жалобы сирот на жилье в Краснобаковском округе
16 апреля 2026 20:00
Бизнесмен пойдет под суд за аферу с домом на 1,4 млн рублей в Городце
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Дом с огромной трещиной в Балахне признают аварийным и расселят, сообщил начальник управления жилья и инженерной инфраструктуры Балахнинского округа Эдуард Кисельников в беседе с ТВ "Рабочая Балахна". 

Речь о трехэтажном МКД №54 на улице Энгельса. Сегодня, 17 апреля, в стене здания образовался огромный разлом, который стремительно увеличивается. 

Жильцов экстренно эвакуировали. 20 человек разместили в ПВЗ, обеспечив койко-местом и питанием. 

"Будем проводить экспертную оценку. Признаем дом аварийным и предоставим людям новое жилье", - сказал Кисельников. 

Как ранее сообщили в администрации Балахнинского округа, из-за ситуации с домом введен режим ЧС, поскольку есть угроза обрушения. 

В СК возбудили уголовное дело по статье "Халатность". Ход расследования находится на контроле прокуратуры. 

