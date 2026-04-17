Дом с огромной трещиной в Балахне признают аварийным и расселят Происшествия

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Дом с огромной трещиной в Балахне признают аварийным и расселят, сообщил начальник управления жилья и инженерной инфраструктуры Балахнинского округа Эдуард Кисельников в беседе с ТВ "Рабочая Балахна".

Речь о трехэтажном МКД №54 на улице Энгельса. Сегодня, 17 апреля, в стене здания образовался огромный разлом, который стремительно увеличивается.

Жильцов экстренно эвакуировали. 20 человек разместили в ПВЗ, обеспечив койко-местом и питанием.

"Будем проводить экспертную оценку. Признаем дом аварийным и предоставим людям новое жилье", - сказал Кисельников.

Как ранее сообщили в администрации Балахнинского округа, из-за ситуации с домом введен режим ЧС, поскольку есть угроза обрушения.

В СК возбудили уголовное дело по статье "Халатность". Ход расследования находится на контроле прокуратуры.