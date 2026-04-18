Сергей Кириенко вновь возглавил Наблюдательный совет общества "Знание"

17 апреля в столице России прошёл V Съезд Российского общества "Знание". Мероприятие, организованное в рамках программы "Съезд просветителей", собрало ведущих экспертов и представителей власти для обсуждения ключевых направлений развития организации. Пленарное заседание прошло в Национальном центре "Россия".

На Съезде были утверждены новые руководящие органы общества "Знание" и определены стратегические приоритеты его работы. Важным событием стало повторное избрание Сергея Кириенко на пост Председателя Наблюдательного совета сроком на пять лет. Этот выбор подчеркивает значимость его опыта и вклада в развитие просветительской деятельности в стране.

Кроме того, были избраны четыре заместителя председателя Наблюдательного совета:

- Максим Орешкин, заместитель руководителя администрации президента РФ;

- Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя правительства РФ;

- Владимир Мединский, помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества и первый секретарь Союза писателей России;

- Андрей Фурсенко, помощник президента РФ.

Стоит отметить, что Сергей Владиленович с 2021 года является председателем наблюдательного совета общества "Знание", с 2023 года — председателем организационного комитета Всемирного фестиваля молодёжи. Весной 2025 года он возглавил Национальный центр исторической памяти при президенте РФ, занял пост зампредседателя наблюдательного совета общественно-государственного движения детей и молодёжи "Движение первых", а также возглавил рабочую группу по вопросам воспитания детей и молодёжи.

СПРАВКА:

Общество "Знание" — ведущая просветительская организация России, объединяющая молодёжь и выдающихся людей. Проводит мероприятия по актуальным темам, популяризируя науку и демонстрируя достижения в различных областях. Ежегодно организует тысячи мероприятий для личностного развития, предоставляя информацию и знания в очном и цифровом форматах.