17 апреля в столице России прошёл V Съезд Российского общества "Знание". Мероприятие, организованное в рамках программы "Съезд просветителей", собрало ведущих экспертов и представителей власти для обсуждения ключевых направлений развития организации. Пленарное заседание прошло в Национальном центре "Россия".
На Съезде были утверждены новые руководящие органы общества "Знание" и определены стратегические приоритеты его работы. Важным событием стало повторное избрание Сергея Кириенко на пост Председателя Наблюдательного совета сроком на пять лет. Этот выбор подчеркивает значимость его опыта и вклада в развитие просветительской деятельности в стране.
Кроме того, были избраны четыре заместителя председателя Наблюдательного совета:
- Максим Орешкин, заместитель руководителя администрации президента РФ;
- Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя правительства РФ;
- Владимир Мединский, помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества и первый секретарь Союза писателей России;
- Андрей Фурсенко, помощник президента РФ.
Стоит отметить, что Сергей Владиленович с 2021 года является председателем наблюдательного совета общества "Знание", с 2023 года — председателем организационного комитета Всемирного фестиваля молодёжи. Весной 2025 года он возглавил Национальный центр исторической памяти при президенте РФ, занял пост зампредседателя наблюдательного совета общественно-государственного движения детей и молодёжи "Движение первых", а также возглавил рабочую группу по вопросам воспитания детей и молодёжи.
СПРАВКА:
Общество "Знание" — ведущая просветительская организация России, объединяющая молодёжь и выдающихся людей. Проводит мероприятия по актуальным темам, популяризируя науку и демонстрируя достижения в различных областях. Ежегодно организует тысячи мероприятий для личностного развития, предоставляя информацию и знания в очном и цифровом форматах.
