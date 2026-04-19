Дожди со снегом и потепление до +12 градусов ждут нижегородцев на новой неделе

Нижегородцев ждут дожди, мокрый снег и преимущественно пасмурное небо на предстоящей неделе. Лишь к выходным температура начнет постепенно повышаться, но осадки не отступят. Об этом свидетельствуют данные "Яндекс Погоды".
В понедельник, 20 апреля, день начнется с дождя со снегом. Осадки сохранятся и в дневные часы, а температура будет держаться около 0.
Во вторник, 21 апреля, утром и днём вновь ожидаются осадки. Воздух прогреется примерно до +2 градусов. К вечеру небо затянет тучами, а ночью станет малооблачно.
В среду, 22 апреля, утром прогнозируется ясное небо, днём — переменная облачность. Вечером появятся прояснения среди облаков, а ночью вновь установится пасмурная погода. Температура будет колебаться от +1 до +7 градусов.
Ближе к концу недели начнется постепенное потепление. В четверг, 23 апреля, весь день сохранится облачность. Столбики термометров покажут от +3 до 9 градусов.
В пятницу, 24 апреля, утром и днём пройдет небольшой дождь. Температура повысится до +12 градусов. Вечером и ночью осадки продолжатся.
В субботу, 25 апреля, утро встретит горожан дождем. Вечером ожидается пасмурная погода, а ночью возобновятся осадки. Температура составит от +6 до +10 градусов.
В воскресенье, 26 апреля, осадки сохранятся на протяжении всего дня. Воздух прогреется до +11 градусов.
Напомним, синоптики прогнозируют выпадение более 20 мм осадков.
