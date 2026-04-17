Нижний Новгород накроет снег с дождем: дорожные службы наготове Общество

Фото: Александр Воложанин

Городские службы готовятся к ухудшению погодных условий по поручению мэра Юрия Шалабаева. Согласно прогнозам погоды, в ближайшие дни ожидаются дожди, к которым затем добавится мокрый снег.

Изменение погоды начнется уже в субботу. В течение нескольких дней синоптики прогнозируют более 20 мм осадков — это почти половина месячной нормы апреля, которая составляет 41 мм, сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

За первые две недели апреля в городе уже зафиксировано 107% месячной нормы осадков. По прогнозам специалистов, в воскресенье, понедельник и вторник ожидаются интенсивные дожди, местами со снегом. При этом за период сухой погоды почва не успела просохнуть после активного таяния снега и паводка.

Также в эти выходные ожидается мощная магнитная буря.