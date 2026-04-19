Лидерская программа для подростков стартует в Нижегородской области

В Нижегородской области стартовал отбор участников образовательной программы по социальному проектированию «Лидеры безграничных возможностей. Дети». Это подростковый трек проекта «Лидеры безграничных возможностей», направленного на реализацию потенциала людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

К участию приглашаются подростки в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе с инвалидностью и ОВЗ, проживающие в Нижегородской области, которые имеют активную жизненную позицию, хотят получить или уже имеют опыт в социальном проектировании и готовы создавать проекты, направленные на развитие региона.

«Программа «Лидеры безграничных возможностей. Дети» проведет юных участников от первого знакомства с темой инклюзии до публичной защиты собственных социальных проектов. Так мы формируем инклюзивную культуру в молодежной среде Нижегородской области и создаем условия для равноправного участия молодых людей с инвалидностью в общественной жизни», — отметил руководитель проекта Роман Пономаренко.

Заявку необходимо подать до 30 июня, заполнив форму на сайте: https://kupnokreml.ru/liderbezgranits_deti

Набор ведётся по двум трекам: участники и инклюзивные команды. В первом случае подростки после отбора объединятся в инклюзивные команды, каждая из которых получит наставника. Во втором — уже сформированные группы (4-6 человек) из одной образовательной организации или муниципалитета, с опытом совместной деятельности, заявляются вместе с наставником.

 Обучение стартует 12 августа 2026 года. Участников ждёт насыщенная образовательная программа в очном и дистанционном форматах. Это даст возможность ребятам из отдаленных муниципалитетов, в том числе маломобильным подросткам, принять участие в проекте.

В рамках программы подростки станут участниками подросткового инклюзивного форума «Ритм молодых», который пройдёт с 4 по 6 сентября 2026 года. Ребята в составе команд смогут объединиться и развить лидерские компетенции. После завершения форума участники смогут подать заявку на получение финансовой поддержки от Россмолодежь.Гранты и выиграть до 1,5 млн рублей на реализацию своей идеи.

Завершающей частью образовательной программы станет модуль «Обучение служением». С 10 сентября по 11 октября 2026 года участники познакомятся с платформой «Добро.РФ» и научатся взаимодействовать с НКО и государственными структурами для решения социальных задач.

Очная защита проектов перед экспертным советом и торжественная церемония награждения состоятся в октябре 2026 года на площадке Корпоративного университета правительства Нижегородской области (КУПНО).

«Программа «Лидеры безграничных возможностей. Дети» объединила в себе образовательные модули и дополнительные мероприятия, которые позволяют подросткам комплексно погрузиться в социальное проектирование. Ребята изучат принципы лидерства в инклюзивной среде, научатся составлять сметы и создавать продающие презентации, получат инструменты для преодоления социальных барьеров, прокачают лидерские качества и даже поработают с инструментами взаимодействия с госструктурами. Главным итогом программы станет формирование в регионе сообщества молодых лидеров, педагогов и экспертов, готовых развивать инклюзивную культуру в своих школах и городах», — отметила проректор по развитию КУПНО и руководитель программы Мария Самоделкина.

Организаторы программы — КУПНО, АНО «Проектный офис Стратегии развития Нижегородской области», региональное отделение Движения Первых, ФГБУ «Росдетцентр», Нижегородская региональная общественная организация инвалидов «Ковчег» при поддержке министерства социального развития и семейной политики Нижегородской области, министерства образования Нижегородской области и министерства молодежной политики региона.

