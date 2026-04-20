Апрельская метель обрушилась на Нижний Новгород

Сильная метель обрушилась на Нижний Новгород в понедельник, 20 апреля.

За окном завывает северо-восточный ветер. Столбики термометров показывают -1 градус. По данным синоптиков, такая погода сохранится и завтра, 21 апреля.

Как ранее сообщил мэр Юрий Шалабаев, за сутки может выпасть до 13 см снега. Жителей просят воздержаться от поездок на личном транспорте, тем более что многие уже переобулись.

Вероятно, горожане вняли просьбам, потому как по состоянию на 08:30 пробки в столице Приволжья оцениваются всего на 6 баллов. Традиционно скопление транспорта наблюдается по большей части в центре.

