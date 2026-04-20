Евгений Люлин предложил ввести обязательное страхование медиков

Фото: Госсобрание РМЭ, фотограф Вероника Ядыкова

В Йошкар-Оле состоялось пленарное заседание Совета законодателей Приволжского федерального округа. Его провел председатель Совета, спикер Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин, сообщила пресс-служба ЗСНО.

В работе приняли участие заместитель полномочного представителя президента РФ в ПФО Игорь Буренков, руководители законодательных органов регионов округа, представители Народного Совета ЛНР, а также Ассоциации Дальнего Востока и Забайкалья.

Одной из центральных тем стало кадровое обеспечение здравоохранения. С докладом выступил председатель Государственного Совета Чувашской Республики Леонид Черкесов. Он представил анализ ситуации в округе и указал на системные проблемы — нехватку врачей и среднего медперсонала, старение кадров, а также недостаточную укомплектованность больниц в сельской местности и малых городах.

Евгений Люлин подчеркнул, что дефицит кадров остается одной из наиболее острых проблем в медицине по всей стране. По его словам, в 2025 году системе здравоохранения не хватало 29 тысяч врачей и 63 тысяч специалистов среднего звена.

Он отметил, что на федеральном уровне принят закон о целевом обучении в ординатуре и трехлетнем наставничестве для выпускников. Кроме того, свою эффективность доказали программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер": с 2012 года в регионах ПФО в них приняли участие более 13 тысяч медработников. "Делается немало, но многое еще необходимо дорабатывать", - отметил он.

Игорь Буренков в свою очередь добавил, что уровень медицинской помощи напрямую влияет на социальное самочувствие граждан.

По итогам обсуждения Совет законодателей ПФО подготовил ряд рекомендаций федеральным органам власти. В частности, увеличить единовременные выплаты по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер", а также распространить их на медиков, приезжающих работать в города с населением до 100 тысяч человек. Также инициировано создание федеральной программы по обеспечению жильем медицинских работников.

Отдельно предлагается ввести обязательное государственное страхование жизни и здоровья медиков при исполнении ими служебных обязанностей, а также разработать механизм их правовой защиты и страхования на случай врачебной ошибки.

Спикер ЗСНО подчеркнул, что действующие выплаты уже не соответствуют росту цен на жилье, поэтому требуется их увеличение. Он также подчеркнул необходимость снизить нагрузку на врачей за счет упрощения отчетности и использования искусственного интеллекта для оформления медицинской документации.

"Кроме того, Совет законодателей ПФО направит в адрес Госдумы и правительства РФ три предложения: разработать механизм правовой защиты и страхования медработников от врачебной ошибки, ускорить внедрение новой отраслевой системы оплаты труда, а также принять федеральную жилищную программу, включающую механизмы льготной аренды и доступной ипотеки для медицинских работников", – отметил парламентарий.

Ранее на заседании Ассоциации молодежных парламентов при законодательных органах субъектов ПФО Евгений Люлин призвал усилить роль молодежи в развитии сельских территорий.