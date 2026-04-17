Политика

Евгений Люлин призвал усилить роль молодежи в развитии сельских территорий

17 апреля 2026 10:44 Политика
Евгений Люлин призвал усилить роль молодежи в развитии сельских территорий

Фото: Госсобрание РМЭ, фотограф Вероника Ядыкова

16 апреля в Йошкар-Оле состоялось XIV заседание Ассоциации молодежных парламентов при законодательных органах субъектов РФ Приволжского федерального округа. В заседании приняли участие председатель Совета законодателей ПФО, спикер Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин, заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олег Машковцев, представители Народного Совета ЛНР, Ассоциации Дальнего Востока и Забайкалья, председатели молодежных парламентов регионов округа.

Молодые парламентарии обсудили вопросы организации досуга молодежи в сельской местности и малых городах регионов ПФО, а также кадровое обеспечение молодежной политики. Были представлены лучшие региональные практики, которые уже доказали свою эффективность. С 2023 года по инициативе Совета законодателей ПФО в Кировской и Нижегородской областях, а также в Чувашской Республике прошли слеты сельской молодежи, собравшие сотни участников из всех регионов Приволжья.

«Чтобы пословица «где родился, там и пригодился» работала, нужна инфраструктура. Оттуда, где неинтересно жить, молодежь стремится уехать. Поэтому вопрос организации досуга на селе имеет огромное значение для решения задач сохранения сельского населения. В каждом регионе накоплены собственные успешные практики. Где-то внедряется молодежное инициативное бюджетирование – ребята сами помогают создавать новые общественные пространства. Где-то открываются уличные клубы для занятий спортом и творчеством. Большой интерес вызвала идея создания мобильных досуговых центров для молодежи, которые можно развернуть в любом удаленном поселке. Важно, чтобы эти практические находки с мест получили отражение в федеральной нормативной правовой базе и необходимую поддержку. С этой целью предложения Ассоциации будут направлены в Молодежную палату при Государственной Думе», – подчеркнул председатель Совета законодателей ПФО, председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Также спикер отметил, что нужно постоянно повышать роль Молодёжных парламентов в работе по развитию сельских территорий. Поэтому вместе с заместителем полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олегом Машковцевым будет подготовлен проект федеральной инициативы по усилению кадрового состава молодёжной политики.

«Организация досуга молодёжи в сельской местности и малых городах – это не просто вопрос развлечений, а важнейшая составляющая социального развития и профилактики негативных явлений. Когда у молодых людей есть доступ к современным формам досуга – кружкам, секциям, творческим студиям, общественным пространствам – у них появляется возможность раскрыть свои таланты, приобрести полезные навыки и найти единомышленников», – отметил заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олег Машковцев.

Говоря о кадрах в сфере государственной молодёжной политики, он подчеркнул, что грамотные специалисты в этой области способствуют профессиональному самоопределению молодых людей, поддерживают их проекты и таланты, формируя кадровый резерв для всех отраслей экономики и вовлекая молодёжь в социальную и экономическую жизнь общества. Более того, квалифицированные кадры умеют эффективно работать с «трудными» подростками, предотвращать распространение деструктивных идеологий и направлять молодёжь на конструктивную деятельность. В современных условиях к профильному специалисту и лидеру в сфере молодёжной политики предъявляются высокие требования: он должен уметь видеть реальные интересы молодых людей, выстраивать открытый диалог и предлагать практические решения.

По итогам обсуждения Ассоциация приняла решение: рассмотреть правовые механизмы привлечения частных инвестиций в создание и работу молодежных пространств. Также будет запущен системный онлайн-опрос о потребностях молодежи в организации досуга. Его итогами будут руководствоваться для дальнейшей разработки программы.

«Мы обсудили налоговые льготы для бизнеса и государственно-частное партнёрство как инструменты для развития молодежных пространств. Только тогда досуг на селе станет доступным, и молодёжь захочет остаться на малой родине. Наша задача – тиражировать лучший опыт регионов. Уверен, что предложенные сегодня решения помогут каждому выстроить эффективную систему досуга для молодых людей на своих территориях», – отметил координатор Ассоциации, председатель Молодежного парламента при Законодательном Собрании Нижегородской области Владимир Москаленко.

 

