Весенний призыв 2026: куда пойдут служить нижегородцы
Куда жаловаться на подтопления в Нижнем Новгороде
Задержаны предполагаемые убийцы нижегородского экс-депутата
Эксклюзив
Маск допустил открытие завода Tesla в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
20 апреля 2026 13:14
Эксклюзив
Как ввезти в Россию ретроавтомобиль: советы юриста
20 апреля 2026 12:43
Акция "Сообщи, где торгуют смертью" стартовала в Нижегородской области
20 апреля 2026 12:31
Желающих установить турникеты в нижегородском метро за 57 млн не нашлось
20 апреля 2026 12:15
Евгений Люлин предложил ввести обязательное страхование медиков
20 апреля 2026 11:43
Комиссия выясняет причины возникновения провала в Вадском округе
20 апреля 2026 11:36
Команда лицея №40 представит Россию на международном чемпионате по робототехнике при поддержке Эн+
20 апреля 2026 11:15
Единую Концепцию развития молодёжного туризма в России представят в 2026 году
20 апреля 2026 10:39
Опубликованы схемы для пешеходов на время строительства канатки через Оку
20 апреля 2026 10:26
Энергия жизни: как доноры-энергетики спасают людей
20 апреля 2026 09:49
Нижегородский минздрав закупит 2000 доз вакцины от дифтерии, коклюша и столбняка
Фото: Анастасия Назарова

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

Ввоз автомобиля старше 30 лет из-за границы имеет свои особенности. Несмотря на послабления, процедура остается технически и бюрократически сложной. Член регионального отделения Ассоциации юристов России, адвокат Андрей Полозов рассказал НИА "Нижний Новгород", на что необходимо обратить внимание при оформлении ретроавто.

По словам эксперта, для легковых машин старше 30 лет предусмотрены определенные льготы. В частности, не требуется уплачивать утилизационный сбор, подтверждать экологический класс и устанавливать систему "ЭРА-ГЛОНАСС". Однако ключевым условием является соответствие автомобиля требованиям ГОСТ Р 58686-2019, который регулирует статус раритетных транспортных средств.

"Главное — кузов, рама и двигатель должны быть полностью сохранены либо восстановлены в заводском состоянии. Обязательны оригинальные номера агрегатов и их изначальная конфигурация", — подчеркнул юрист.

При этом именно состояние идентификационных номеров часто становится проблемой. За десятилетия они могут подвергнуться коррозии или повреждениям. Любые следы зачистки или восстановления выявляются экспертизой, что может привести к отказу во ввозе.

Серьезный тюнинг, установка неродного двигателя или кастомных кузовных элементов также становятся основанием для отказа. Если двигатель заменен, он должен соответствовать эпохе и заводским версиям модели.

Перед покупкой необходимо проверить историю автомобиля по международным базам по VIN-номеру. Отметки total loss, salvage или rebuilt, свидетельствующие о серьезных повреждениях и восстановлении, могут повлечь запрет на оформление.

Для признания машины раритетной требуется пройти историко-техническую экспертизу. Специалисты изучают конструкцию автомобиля и сверяют номера агрегатов, подтверждая подлинность основных компонентов.

Таможенные платежи рассчитываются с учетом возраста машины, ее оценочной стоимости и экологического класса. Если автомобиль планируется использовать на дорогах общего пользования, потребуется оформление электронного ПТС. Если он будет лишь экспонатом без эксплуатации, ПТС не нужен.

В отдельных регионах возможны дополнительные требования, например справка из Минкульта. Кроме того, на таможне могут потребовать депозит до 20% стоимости автомобиля. Эти средства возвращаются только при отсутствии претензий и корректном оформлении документов.

Ошибки в документах или спорные выводы экспертизы могут привести к тому, что машина застрянет на таможне.

"Технически и бюрократически оформление таких машин сложнее, чем ввоз более новых авто. Экономический смысл есть лишь тогда, когда удается доказать, что это действительно раритет и культурная ценность", — добавил Андрей Полозов.

Если автомобиль ввозится для повседневного использования без признания исторической ценности, то пошлины начисляются как для современного транспорта, включая утилизационный сбор. На практике для машин старше 30 лет с объемом двигателя 2-3 литра платежи могут составлять от 3 до 8 тысяч евро и выше.

Общение с юристом проходило в рамках совместного проекта медиагруппы НОИЦ и Нижегородского регионального отделения Ассоциации юристов России "Чтоб ты знал".

Ранее нижегородцам рассказали, как добиться компенсации от автосервиса, если ваше авто повредили при ремонте.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Автомобили Юрист
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных