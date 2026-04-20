Как ввезти в Россию ретроавтомобиль: советы юриста

Фото: Анастасия Назарова

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

Ввоз автомобиля старше 30 лет из-за границы имеет свои особенности. Несмотря на послабления, процедура остается технически и бюрократически сложной. Член регионального отделения Ассоциации юристов России, адвокат Андрей Полозов рассказал НИА "Нижний Новгород", на что необходимо обратить внимание при оформлении ретроавто.

По словам эксперта, для легковых машин старше 30 лет предусмотрены определенные льготы. В частности, не требуется уплачивать утилизационный сбор, подтверждать экологический класс и устанавливать систему "ЭРА-ГЛОНАСС". Однако ключевым условием является соответствие автомобиля требованиям ГОСТ Р 58686-2019, который регулирует статус раритетных транспортных средств.

"Главное — кузов, рама и двигатель должны быть полностью сохранены либо восстановлены в заводском состоянии. Обязательны оригинальные номера агрегатов и их изначальная конфигурация", — подчеркнул юрист.

При этом именно состояние идентификационных номеров часто становится проблемой. За десятилетия они могут подвергнуться коррозии или повреждениям. Любые следы зачистки или восстановления выявляются экспертизой, что может привести к отказу во ввозе.

Серьезный тюнинг, установка неродного двигателя или кастомных кузовных элементов также становятся основанием для отказа. Если двигатель заменен, он должен соответствовать эпохе и заводским версиям модели.

Перед покупкой необходимо проверить историю автомобиля по международным базам по VIN-номеру. Отметки total loss, salvage или rebuilt, свидетельствующие о серьезных повреждениях и восстановлении, могут повлечь запрет на оформление.

Для признания машины раритетной требуется пройти историко-техническую экспертизу. Специалисты изучают конструкцию автомобиля и сверяют номера агрегатов, подтверждая подлинность основных компонентов.

Таможенные платежи рассчитываются с учетом возраста машины, ее оценочной стоимости и экологического класса. Если автомобиль планируется использовать на дорогах общего пользования, потребуется оформление электронного ПТС. Если он будет лишь экспонатом без эксплуатации, ПТС не нужен.

В отдельных регионах возможны дополнительные требования, например справка из Минкульта. Кроме того, на таможне могут потребовать депозит до 20% стоимости автомобиля. Эти средства возвращаются только при отсутствии претензий и корректном оформлении документов.

Ошибки в документах или спорные выводы экспертизы могут привести к тому, что машина застрянет на таможне.

"Технически и бюрократически оформление таких машин сложнее, чем ввоз более новых авто. Экономический смысл есть лишь тогда, когда удается доказать, что это действительно раритет и культурная ценность", — добавил Андрей Полозов.

Если автомобиль ввозится для повседневного использования без признания исторической ценности, то пошлины начисляются как для современного транспорта, включая утилизационный сбор. На практике для машин старше 30 лет с объемом двигателя 2-3 литра платежи могут составлять от 3 до 8 тысяч евро и выше.

Общение с юристом проходило в рамках совместного проекта медиагруппы НОИЦ и Нижегородского регионального отделения Ассоциации юристов России "Чтоб ты знал".

