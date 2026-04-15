Автоюрист рассказала нижегородцам, что делать при драке после ДТП

Маск допустил открытие завода Tesla в Нижнем Новгороде
Фото: сгенерировано нейросетью

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

Дорожный конфликт после ДТП может перерасти в драку. Такие ситуации, к сожалению, происходят нередко. О том, как правильно действовать водителю, если оппонент вышел из машины и набросился с кулаками, НИА "Нижний Новгород" рассказала член Нижегородского отделения Ассоциации юристов России, адвокат Марина Сомова.

По словам эксперта, вступать в потасовку не стоит. "Я бы не стала рекомендовать ввязываться в такой конфликт. Необходимо по возможности записать номер автомобиля своего оппонента и подать заявление в полицию", — подчеркнула Марина Сомова.

Если в результате конфликта автомобиль поврежден не только в аварии, но и причинен дополнительный ущерб действиями нападавшего, это также требует официальной фиксации.

"Необходимо зафиксировать этот ущерб. Нужно вызвать сотрудников ГИБДД, чтобы именно они зафиксировали повреждения. Если у вас оформлена страховка КАСКО, они будут подлежать возмещению в рамках страхования", — пояснила она.

Если после драки зачинщик скрылся, порядок действий остается тем же — обращаться к правоохранителям.

"В любом случае все действия со стороны потерпевшего будут адресованы сотрудникам полиции. Правоохранительные органы наделены достаточно широкими полномочиями для того, чтобы собрать доказательную базу и привлечь к ответственности "драчуна"", — добавила Сомова.

Общение с юристом проходило в рамках совместного проекта медиагруппы НОИЦ и Нижегородского регионального отделения Ассоциации юристов России "Чтоб ты знал".

Ранее сообщалось, что южноафриканский предприниматель оценил перспективы Tesla в Нижегородской области.

