Как добиться компенсации за повреждение авто в сервисе: советы автоюриста

С повреждением автомобиля во время сервисного ремонта может столкнуться любой автовладелец. Но далеко не все знают, что в таком случае сервис обязан возместить ущерб.
Член Нижегородского отделения Ассоциации юристов России, адвокат Марина Сомова рассказала НИА "Нижний Новгород", какие шаги нужно предпринять, чтобы добиться компенсации.
В первую очередь необходимо провести независимую экспертизу и зафиксировать дефекты.
"Затем в претензионном порядке предлагается разрешить спор. Если автосервис отказывается добровольно урегулировать вопрос, тогда он решается в судебном порядке с назначением судебной экспертизы", — рассказала юрист.
Далее в суде дополнительно назначается судебная экспертиза, которая определяет стоимость устранения повреждений. Именно на основании этих данных формируется цена иска.
При этом эксперт предупреждает: судебные разбирательства по таким делам длятся долго. Рассмотрение в первой инстанции может занять более года, а с учётом апелляции срок нередко увеличивается до двух лет. Именно длительность процесса часто останавливает людей.
Тем не менее, решение о том, идти ли до конца, зависит от суммы ущерба. Если речь идет о значительных потерях, имеет смысл добиваться компенсации через суд. Если же сумма невелика, возможна ситуация, когда расходы на экспертизы и юридическую помощь окажутся выше полученного возмещения.
Общение с юристом проходило в рамках совместного проекта медиагруппы НОИЦ и Нижегородского регионального отделения Ассоциации юристов России "Чтоб ты знал".
