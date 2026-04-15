Нижегородцы смогут оспорить аннулирование водительских прав при болезни Общество

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

С 1 марта 2027 года в России вступят в силу поправки, которые позволят аннулировать права при обнаружении медицинских противопоказаний к вождению. Речь идет о заболеваниях, повышающих риск на дороге, среди них тяжелые психические расстройства, эпилепсия, выраженные проблемы со зрением и другие состояния, способные привести к утрате контроля над транспортным средством.

Информация о выявленных нарушениях здоровья будет передаваться в Госавтоинспекцию после медицинского осмотра. На основании этих данных будет приниматься решение о приостановлении или аннулировании водительских прав.

Член Нижегородского отделения Ассоциации юристов России, адвокат Марина Сомова в разговоре с НИА "Нижний Новгород" пояснила, что упредить наложенный административный запрет, скорее всего, не получится. Однако оспаривать решение возможно и необходимо, если водитель с ним не согласен.

"Как именно будет выстроена структура и процедура — покажет время. Однако это ничем не отличается от других подобных случаев. Полагаю, что обжалование будет проходить в административном порядке. В такой ситуации важно представить доказательства, подтверждающие и обосновывающие вашу позицию, если вы не согласны с вынесенным решением", — отметила она.

Эксперт подчеркнула, что многое будет зависеть от характера заболевания. Существуют хронические болезни, которые не поддаются лечению. В то же время есть состояния временного характера. После устранения такого заболевания может появиться основание для возврата водительских прав.

