Нижегородцы смогут оспорить аннулирование водительских прав при болезни

С 1 марта 2027 года в России вступят в силу поправки, которые позволят аннулировать права при обнаружении медицинских противопоказаний к вождению. Речь идет о заболеваниях, повышающих риск на дороге, среди них тяжелые психические расстройства, эпилепсия, выраженные проблемы со зрением и другие состояния, способные привести к утрате контроля над транспортным средством.
Информация о выявленных нарушениях здоровья будет передаваться в Госавтоинспекцию после медицинского осмотра. На основании этих данных будет приниматься решение о приостановлении или аннулировании водительских прав.
Член Нижегородского отделения Ассоциации юристов России, адвокат Марина Сомова в разговоре с НИА "Нижний Новгород" пояснила, что упредить наложенный административный запрет, скорее всего, не получится. Однако оспаривать решение возможно и необходимо, если водитель с ним не согласен.
"Как именно будет выстроена структура и процедура — покажет время. Однако это ничем не отличается от других подобных случаев. Полагаю, что обжалование будет проходить в административном порядке. В такой ситуации важно представить доказательства, подтверждающие и обосновывающие вашу позицию, если вы не согласны с вынесенным решением", — отметила она.
Эксперт подчеркнула, что многое будет зависеть от характера заболевания. Существуют хронические болезни, которые не поддаются лечению. В то же время есть состояния временного характера. После устранения такого заболевания может появиться основание для возврата водительских прав.
Общение с юристом проходило в рамках совместного проекта медиагруппы НОИЦ и Нижегородского регионального отделения Ассоциации юристов России "Чтоб ты знал".
