Трудинспекция проверяет задержку зарплат метростроевцам в Нижнем Новгороде

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Гострудинспекция проверяет данные о якобы многомесячной задержке зарплаты метростроевцам в Нижнем Новгороде.
Информацию о невыплате зарплат рабочим, строившим разворотный тоннель метро станции «Сенная», распространила программа «Кстати» (16+). В телесюжете утверждается, что зарплату задержал субподрядчик «Эврикон-Метро».
Специалисты трудовой инспекции в Нижегородской области устанавливают обстоятельства и достоверность сведений. Если информация подтвердится, то будут приняты меры реагирования для восстановления прав работников.
Напомним, что недавно трудинспекция проверяла информацию о долгах по зарплате в баскетбольном клубе «Пари Нижний Новгород». Тогда в самом клубе опровергли финансовые трудности и проблемы с выплатой заработной платы. Однако вскоре выяснилось, что принято решение распустить команду. В минспорте сказали, что трудности с деньгами все же есть: не только у клуба, но и у его партнеров.
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