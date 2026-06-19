Трудинспекция проверяет задержку зарплат метростроевцам в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Александр Воложанин

Гострудинспекция проверяет данные о якобы многомесячной задержке зарплаты метростроевцам в Нижнем Новгороде.

Информацию о невыплате зарплат рабочим, строившим разворотный тоннель метро станции «Сенная», распространила программа «Кстати» (16+). В телесюжете утверждается, что зарплату задержал субподрядчик «Эврикон-Метро».

Специалисты трудовой инспекции в Нижегородской области устанавливают обстоятельства и достоверность сведений. Если информация подтвердится, то будут приняты меры реагирования для восстановления прав работников.

Напомним, что недавно трудинспекция проверяла информацию о долгах по зарплате в баскетбольном клубе «Пари Нижний Новгород». Тогда в самом клубе опровергли финансовые трудности и проблемы с выплатой заработной платы. Однако вскоре выяснилось, что принято решение распустить команду. В минспорте сказали, что трудности с деньгами все же есть: не только у клуба, но и у его партнеров.