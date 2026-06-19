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Общество

Около 20 млн рублей заплатили нижегородцы за воровство электричества

19 июня 2026 10:18 Общество
Около 20 млн рублей заплатили нижегородцы за воровство электричества

Фото: Александр Воложанин

Незаконное потребление электроэнергии оборачиваются для нарушителей крупными счетами в Нижегородской области. Статистику предоставила пресс-служба «ТНС энерго НН».

В 2025—2026 годах компания выявила 549 случаев безучетного потребления электричества на общую сумму около 20 миллионов рублей. В частности, в одном из случаев объем незаконно потребленной электроэнергии составил 43 800 кВт.

Для сравнения, такого количества хватило бы, чтобы электрочайник мощностью 2 кВт работал непрерывно примерно 2,5 года. По итогам проверки нижегородцу был выставлен счет более чем на 344 тысяч рублей.

В компании напоминают: вмешательство в работу приборов учета и самовольное подключение к сетям являются серьезными нарушениями закона. Нарушителям грозят оплата объема неучтенной электроэнергии, рассчитанного за три месяца по нормативу потребления с повышающим коэффициентом 10, ограничение электроснабжения при наличии задолженности или административная и уголовная ответственность.

Кроме того, за самовольное подключение и вмешательство в работу счетчиков для граждан предусмотрены штрафы от 15 до 30 тысяч рублей. Если причиненный ущерб признают значительным, может наступить уголовная ответственность.

Ранее нижегородцев предупредили о фейковых сообщениях от «ТНС энерго НН».

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Теги:
Кража ТНС Энерго Электроэнергия
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