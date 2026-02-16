Нижегородцам рассказали, что делать при отключении электричества

Фото:
Жители Нижегородской области при длительном отключении электроэнергии могут обратиться за помощью через мобильное приложение "Есть свет!". Об этом сообщили в компании "Россети Центр".
Если электричество пропало только в одной квартире или частном доме, причина чаще всего связана с сработавшими предохранителями или отключением автоматического выключателя. Также возможна неисправность проводки.
В случаях, когда света нет во всем доме, населенном пункте, квартале или районе, энергетики рекомендуют уточнять информацию у диспетчера.
Приложение "Есть свет!" позволяет напрямую сообщить об отсутствии электроснабжения диспетчеру филиала и узнать предполагаемые сроки устранения аварии.
После оформления подписки пользователи могут получать уведомления обо всех плановых и аварийных отключениях по выбранным адресам.
Ранее нижегородцам рассказали, куда обращаться по вопросам уборки снега и других ЧП.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+