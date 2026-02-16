Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
Общество

Нижегородцам рассказали, что делать при отключении электричества

16 февраля 2026 15:32 Общество
Нижегородцам рассказали, что делать при отключении электричества

Фото: Александр Воложанин

Жители Нижегородской области при длительном отключении электроэнергии могут обратиться за помощью через мобильное приложение "Есть свет!". Об этом сообщили в компании "Россети Центр".

Если электричество пропало только в одной квартире или частном доме, причина чаще всего связана с сработавшими предохранителями или отключением автоматического выключателя. Также возможна неисправность проводки.

В случаях, когда света нет во всем доме, населенном пункте, квартале или районе, энергетики рекомендуют уточнять информацию у диспетчера.

Приложение "Есть свет!" позволяет напрямую сообщить об отсутствии электроснабжения диспетчеру филиала и узнать предполагаемые сроки устранения аварии.

После оформления подписки пользователи могут получать уведомления обо всех плановых и аварийных отключениях по выбранным адресам.

Ранее нижегородцам рассказали, куда обращаться по вопросам уборки снега и других ЧП.

