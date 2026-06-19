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Политика

Выборы-2026 в оценках и прогнозах экспертов

19 июня 2026 10:11 Политика
Выборы-2026 в оценках и прогнозах экспертов

Нижегородский «Экспертный клуб» в партнерстве с Домом народного единства и НИУ Президентской академии возобновил свою работу в формате публичных экспертных дискуссий и провел 18 июня 2026 года круглый стол «Избирательная кампания 2026 года». Встреча экспертов прошла в зале заседаний Ученого совета НИУ. Участниками круглого стола стали известные федеральные и региональные эксперты — политологи, социологи, юристы, представители Избирательной комиссии Нижегородской области и журналисты.

В ходе дискуссии эксперты обсудили основные тенденции, сценарии и прогнозы избирательной кампании по выборам в Госдуму и Заксобрание Нижегородской области, сосредоточив свое внимание на следующих вопросах повестки:

  • социальное самочувствие и электоральные предпочтения на старте избирательной кампании 2026 года;
  • политический ландшафт и стратегии партий (федеральный и региональный аспекты);
  • электоральный потенциал участников СВО;
  • влияния технологий ИИ на избирательные процессы.

Публикуем комментарии экспертов.

Павел Данилин, генеральный директор Центра политического анализа:

В начале я бы обратился к словам президента Владимир Путина. Он сказал: «Наша государственно-общественно-политическая система должна быть прозрачной, абсолютно устойчивой к любым вызовам и угрозам, обеспечивать поступательность и стабильность развития, единства и независимости страны». Это очень важные слова, особенно на фоне сегодняшних событий, поэтому я буду говорить о вызовах.

Сегодня против России ведется война. Войну эту ведет глобальный Запад. Это не абстрактные слова, это то, что касается нас с вами, и именно то, с чем мы будем иметь дело в ходе этой избирательной кампании. К сожалению, надо признать, что конфликт с Западом у нас навсегда. И даже когда прекратится военный конфликт и снизится накал экономического противостояния, мы будем находиться в состоянии информационно-психологической войны с Западом. Она ведется против нас сегодня особенно активно, и именно это мы должны учитывать в контексте избирательной кампании.

Это тотальная психологическая война, от нее не спрячешься. Граждане и гражданское население является целью для врага. Особенной такой целью является молодежь.

Какие темы сегодня влияют на избирательную кампанию 2026 года? Во-первых, это, конечно же, ограничительные запретительные инициативы. Здесь речь идет об ограничениях интернета, но есть и другие инициативы, которые тоже затрагивают жизнь, к которой мы привыкли за долгие годы.

Во-вторых, — это удары беспилотников по российским регионам, которые создают ощущение уязвимости, общее ощущение тревожности. Запад активно пытается внушить нам, что мы якобы проиграем в конфликте, чего нет даже близко. Мы выигрываем конфликт у глобального Запада. Украину используют как инструмент для того, чтобы бить по нам. Они знают некоторые наши слабые места, поэтому постоянно туда бьют.

Они бьют с темой межнациональных отношений, бьют с темой миграции. Они пытаются дезориентировать людей, сделать так, чтобы выборы проходили нервозно и тревожно. И вот с этим, конечно, необходимо будет работать, с этим необходимо будет бороться.

При том, что у нас с вами есть и другие вызовы, помимо обозначенных. Выборы в Госдуму сами по себе являются вызовом. Это очевидно, потому что идет столкновение различных политических позиций — это вызов. Социально-экономические проблемы — это тоже вызов. Западные санкции — вызов. Цифровизация, искусственный интеллект — это, безусловно, вызов.

Есть и другие факторы, но информационно-психологическая война, которая ведется против нас — это самый серьезный вызов.

Здесь мы будем сталкиваться с гораздо более значимыми вещами. По сути дела, каждый участник этой избирательной кампании, неважно, какую он партию представляет, неважно, к какой организации он относится, будет нести на себе роль борца, солдата, если хотите, за наше суверенное право выбирать. Не дать вмешаться в наш выбор, не дать повлиять на этот выбор — это очень важно. Мы все вместе делаем общее дело. Мы все вместе должны стремиться к тому, чтобы обеспечить голоса наших граждан, чтобы они были четко учтены, и чтобы на это голосование не повлияли внешние игроки.

Елена Мозгунова, историк, кандидат политических наук, доцент Нижегородского института управления — филиала РАНХиГС:

Технологии искусственного интеллекта повсеместно проникают в нашу жизнь. Избирательный процесс не исключение. В преддверии выборов в Госдуму в сентябре 2026 года, а также региональных в Заксобрание Нижегородской области тема предельно актуальна. С одной стороны, ИИ — помощник во многих процессах, связанных с обработкой массива данных, адресного обращения к избирателю, быстрого реагирования на запросы граждан с помощью чат-ботов, ускорения многих рутинных операций. С другой, угроза манипуляции общественным сознанием через дипфейки, вбросы недостоверных сведений, таргетированную дезинформацию. Зачастую даже специалист не в состоянии определить реальное ли это видео или создано с помощью нейросети. Что уж говорить о простом избирателе!

Как же бороться с негативными последствиями и нейтрализовать угрозы, исходящие от ИИ. Во-первых, законодательное регулирование процесса и его допустимых границ. Уместно вспомнить кейс из Челябинской области, когда на выборах в Законодательное собрание коммунисты создали видео, где были представлены уже умершие общественно-политические деятели. Это стало триггером для принятия Госдумой в апреле 2026 года закона (№1155581−8), согласно которому в агитационных материалах нельзя использовать вымышленных или умерших людей, а также образы, сгенерированные нейросетями, за исключением самих кандидатов.

Во-вторых, комплексная программа по повышению цифровой грамотности как для избирателей, так и для кандидатов, главная цель которой развитие критического осмысления при оценке аудио и визуального контента. Да, это процесс небыстрый, однако, учитывая дальнейшее стремительное развитие ИИ — крайне необходимый.

В-третьих, усиленный мониторинг СМИ, интернет пространства в процессе избирательной кампании. Это должна быть совместная работа ЦИК и ряда организаций (например, АНО «Диалог Регионы») по выявлению и опровержению ложной информации, разоблачению дипфейков, которые в целом подрывают доверие к институту выборов.

Федор Сосенков, доктор юридических наук, заведующий кафедрой конституционного и муниципального права юридического факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевского:

В преддверии федеральных и региональных выборов обратим внимание на майские поправки 2026 года в Федеральный закон № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Они представляют собой значимый шаг в развитии регулирования агитационных технологий, продиктованный современными вызовами.

Ключевые изменения, на мой взгляд, состоят в следующем.

Запрет на использование синтетического контента: устанавливается прямой запрет на применение в агитационных материалах изображения или голоса человека (включая вымышленных и умерших лиц), созданных с помощью искусственного интеллекта. Эта норма направлена против технологии «дипфейк», которая может быть использована для создания заведомо ложных и вводящих в заблуждение высказываний от лица публичных персон.

Обязательная маркировка агитационных материалов, в которых использовано изображение или воспроизведён голос лица, аффилированного с иностранным агентом. Под последним понимается лицо, которое входило или входит в структуру организации-иноагента, а также тот, кто получал денежные средства или иное имущество от иноагента. Важная особенность: деньги или имущество должны были поступать именно для осуществления политической деятельности.

Это не все поправки, однако прочие носят процедурный характер. Они касаются уточнения порядка взаимодействия с комиссиями и технических деталей организации голосования и не оказывают существенного влияния на стратегию и ход избирательной кампании.

Главная цель рассмотренных нововведений — обеспечение безопасности и легитимности выборов. Законодатель стремится защитить избирательный процесс от дезинформации и манипуляций, создавая прозрачные условия для волеизъявления граждан в условиях цифровой среды.

Андрей Самсонов, научный сотрудник Приволжского филиала ФНИСЦ РАН, старший научный сотрудник АНО «Научно-исследовательский Институт проблем социального управления»:

Повестка предстоящей избирательной кампании и вопросы, связанные с её проведением, позицией партий и социальным самочувствием столь разнообразны, что в данном случае позволяют акцентировать внимание на отдельных моментах. Выделенные аспекты не отменяют все остальные, однако, как мне кажется, остаются за пределами широкой дискуссии и незаслуженно игнорируются (либо остаются вне основного фокуса кампании).

Аспект первый. Социальное самочувствие население складывается из массы параметров, среди которых обычно выделяют материальное благополучие, безопасность, социальную справедливость, доступность социальных услуг и другие. Однако рост показателей в этих ключевых сферах не приводит к снижению запросов населения, а наоборот формирует новые на достигнутой базе. И таким важнейшим запросом последнего времени стал запрос на «комфорт». Комфортная среда обитания, комфортные условия труда, комфорт потребления услуг и товаров, комфортная инфраструктура, включая вездесущую «цифру» и т. д. Если проанализировать множество претензий, требований и вопросов к власти последнего времени, то зачастую они сводятся именно к нарушению или недостаточной обеспеченности комфортных условий жизни населения. И даже рост популярности партии «Новые люди» последнего времени, отмечаемый социологами, во многом связан с тем, что на протяжении нескольких лет значительную часть инициатив этой партии можно объединить под общим лозунгом «обеспечения комфорта» жизни, пользования и потребления. Это пока «нераскрытый», но важный лейтмотив предстоящей кампании.

Аспект второй. Тема патриотизма и участия в кампании ветеранов СВО. Патриотизм — не идеология. Как максимум, он может быть составной частью идеологии, даже стержневой, но никак не единственным элементом. Лучшее свидетельство — участники СВО будут баллотироваться от всех без исключения партий, от лево-консервативных до право-либеральных. И это будет не только данью политической «моде» или электоральной конъюнктуры (хотя и не без этого), но и вполне соответствовать идейно-политическим взглядам самих ветеранов, в одночасье ставших членами различных партий. Во все исторические времена, военная карьера, готовность отдать жизнь «во имя…», являлись важнейшим социальным лифтом и одним из ключевых требований для инкорпорирования в элиту. Термин «военная аристократия» возникает ещё на заре возникновения государства как социального института, и всегда относился к тем, кто претендует на элитный социальный статус, на собственную роль в управлении, определении курса развития и т. д. И практически всегда это стремление имело поддержку значительной (если не большей) части населения, так как именно через представительство этой группы в элите реализуется один из важнейших социальных запросов — запрос на безопасность.

И последнее, тесно связанное с предыдущими аспектами и имеющее прямое отношение к информационному фону кампании. Дипфейки, ИИ и другие инструменты дестабилизации конечно опасны. Но значительно большую угрозу представляет другой элемент информационной войны — подмена понятий, которую можно наблюдать уже сегодня. В частности, это вопрос заключения мира и остановки СВО, которые пытаются «продать» населению как раз в качестве инструмента обеспечения безопасности и комфортной жизни. Подобным тезисом достаточно легко манипулировать населением, которое ещё с ХХ века твердо убеждено (на уровне внутренних установок сознания), что мир — это «хорошо», а война — «плохо». То, что прекращение СВО без окончательного достижения тех целей, которые были сформулированы ещё до её начала, а затем в феврале 2022 года, не принесет в конечном итоге ни безопасности, ни комфортной жизни — второй важнейший лейтмотив будущей кампании. И во многом наиболее сложный.

Андрей Чугунов, журналист:

Если кто-то считает, что использование различных фейков в предвыборных кампаниях началось с появлением ИИ, то он глубоко заблуждается. Фейки в той или иной форме (грубо — полный обман, мягко — нужная интерпретация фактов) использовались всегда. Их действенность зависела только от степени креатива «фейкмейкеров».

Поэтому считать использование ИИ в избирательных кампаниях абсолютным злом — неправильно. ИИ — это инструмент. Как, например, молоток. Им можно забить гвоздь, укрепляющий расшатавшуюся конструкцию. А можно размозжить пальцы себе или кому-нибудь другому. Всё зависит от поставленной цели.

Мне кажется, что главная опасность использовании ИИ — это дегенеративное (от слова «дегенерат») использование генеративных (от слова «генерировать») способностей нейросети. Проще говоря, человеческий фактор. Потому что машина (а ИИ — это машина) только исполняет команды, которые ей даёт человек.

В умелых руках ИИ позволяет быстро обрабатывать большие массивы данных, предлагать варианты решения возникающих проблем, учитывать территориальные и даже ментальные особенности электората. Но его предложения — только «сырьё» для принятия окончательного решения, как вести кампанию. Само же решение всегда принимает homo amet (человек ответственный — пер. с лат.).

В этом и проявляется влияние технологий ИИ на избирательные процессы: нейросеть собирает «фактуру», необходимую для принятия ответственных решений человеком. А уж какие решения будут приняты, зависит совсем не от ИИ.

Материал подготовлен в рамках совместного проекта НИА «Нижний Новгород» и федерального «Экспертного клуба».

Фото: НИУ Президентской академии

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