Более трети частных клиник Нижегородской области отказались от абортов Общество

Более трети частных медицинских организаций Нижегородской области прекратили оказывать услуги по искусственному прерыванию беременности. Об этом сообщили на Международном медицинском форуме «Здоровье нации — достояние России», передает медицинский блогер Алексей Никонов.

По данным, озвученным на форуме, аналогичная тенденция наблюдается и в других регионах страны. В 74 субъектах РФ проведение абортов вне государственных медицинских учреждений уже недоступно либо такую услугу продолжают оказывать лишь единичные частные клиники.

Автор канала «Бокал прессека» Никонов подсчитал, что в Нижегородской области возможность искусственного прерывания беременности сохранилась в 13 частных медицинских организациях.

Также отмечается, что на сайтах клиник, продолжающих предоставлять такую услугу, стало больше информации о возможных негативных последствиях аборта для здоровья женщины. А еще медицинские организации размещают сведения о мерах поддержки беременных, в том числе о социальных выплатах и других доступных формах помощи.

Ранее сообщалось, что 170 нижегородок отказались от аборта после консультации со специалистами.

Также напомним, что нижегородские власти обновили программу повышения рождаемости. Ключевые цифры здесь.