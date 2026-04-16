Эксперты высоко оценили демографическую политику Нижегородской области

Демографическая политика Нижегородской области получила положительную оценку экспертов, принявших участие в программе (18+) журналиста и блогера Юрия Подоляки в VK Видео. Выпуск под названием "Борьба с абортами: опыт России..." был опубликован 15 апреля.

В описании к программе подчеркивается, что обсуждаемая тема выходит за рамки исключительно медицинской или социальной повестки.

"Борьба с абортами — это не только борьба за сохранение жизней. Это ещё и борьба за сохранение (вернее восстановление) морали. Но вести её прямолинейно, как показывает опыт Польши и Румынии, неправильно. Нужен не прямой метод. И он уже начал прощупываться".

В ходе программы Юрий Подоляка рассматривает вопрос абортов как часть демографической стратегии, акцентируя внимание на необходимости комплексного подхода. Речь идет о поддержке женщин, сопровождении беременности и вовлечении специалистов — врачей, психологов, а также общественных организаций.

Отдельный блок обсуждения был посвящен региональным практикам, направленным на снижение числа абортов. В этом контексте положительно упоминается губернатор Нижегородской области Глеб Никитин как один из инициаторов внедрения подобных мер на уровне региона.

Как отметил автор программы, глава региона самостоятельно выступил с инициативой наладить взаимодействие с экспертным сообществом и пригласил специалистов к совместной работе.

"Да, Глеб Сергеевич, спасибо вам огромное. На самом деле, это один из удивительнейших губернаторов… Это тот губернатор, который поставил во главе угла решение демографического вопроса… Именно он выделяет на эту тему большое количество финансовых ресурсов", — отметила учредитель АНО "Спаси жизнь" Мария Студеникина.

По ее словам, в регионе формируется системная политика, в центре которой — задача сохранения жизни детей. "Друзья, у нас сейчас основное — это сохранение жизни детей".

Она также рассказала, что губернатор организует встречи с акушерами-гинекологами и психологами, объединяя специалистов вокруг общей задачи. Параллельно ведется обучение, повышение квалификации и работа с медицинским сообществом.

Эксперты подчеркнули, что эффективная демографическая политика возможна только при комплексном подходе, который включает поддержку семьи, просветительскую деятельность, взаимодействие различных ведомств и активное участие региональной власти. По их мнению, Нижегородская область демонстрирует именно такую системную модель, ориентированную на долгосрочный результат и укрепление института семьи.

Ранее Юрий Подоляка опубликовал большое интервью с Глебом Никитиным, в котором затронул конкретные показатели. В частности, из 55 частных клиник, предоставлявших услуги по прерыванию беременности, продолжили работу лишь три. Кроме того, за январь-февраль текущего года в регионе зафиксировано 520 случаев абортов — это на 136 меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Также сообщалось, что проект "Скорая демографическая помощь" в 2025 году помог сохранить более 600 жизней. Инициатива реализуется в рамках программы достижения демографической устойчивости "ОСНОВА" и направлена на поддержку женщин, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.