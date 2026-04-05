600 жизней спасли в Нижегородской области благодаря доабортным консультациям

Губернатор Глеб Никитин сообщил, что проект "Скорая демографическая помощь" в Нижегородской области помог сохранить более 600 жизней в 2025 году.



Инициатива реализуется в рамках программы достижения демографической устойчивости "ОСНОВА". Проект направлен на поддержку женщин, оказавшихся в кризисной ситуации: им предоставляют бесплатную психологическую, социальную и юридическую помощь, а также помогают разобраться в мерах государственной поддержки.



"Благодаря качественному доабортному консультированию в 2025 году удалось сохранить более 600 жизней. За каждой — своя история", — написал губернатор Нижегородской области в своем MAX-канале.



В качестве примера он привел семью, где супруги воспитывали пятерых детей и ожидали двойню. Старшие дети не поддержали решение матери сохранить беременность, и семья оказалась перед сложным выбором. На помощь пришли специалисты Института демографического развития: они провели работу с родителями и детьми, помогли наладить отношения, подготовили женщину к родам и обеспечили няней.



В результате семья стала родителями семерых детей — шести дочерей и сына. По словам Никитина, мальчик появился на свет благодаря сохраненной беременности, а региональные власти продолжат помогать семье в создании комфортных условий для воспитания детей.



Глава региона подчеркнул, что, несмотря на непростые жизненные обстоятельства, родители направляют все силы на воспитание детей, которые растут в атмосфере заботы и любви. Важную роль в этом играют меры государственной поддержки.



"Мы стремимся к адресному подходу: важно разобраться в конкретной ситуации, понять потребности людей и предложить именно ту помощь, которая нужна здесь и сейчас", — заключил губернатор.

Ранее сообщалось, что число абортов в Нижегородской области снизилось в 5 раз за последние десять лет.

Также напомним, что коэффициент рождаемости в регионе стал впервые выше среднего по ПФО.

Работа по стабилизации демографии ведется в рамках нацпроекта "Семья". По решению губернатора период 2025-2030 годов объявлен в регионе Пятилетием семьи.