600 жизней спасли в Нижегородской области благодаря доабортным консультациям

Фото:
Губернатор Глеб Никитин сообщил, что проект "Скорая демографическая помощь" в Нижегородской области помог сохранить более 600 жизней в 2025 году.
Инициатива реализуется в рамках программы достижения демографической устойчивости "ОСНОВА". Проект направлен на поддержку женщин, оказавшихся в кризисной ситуации: им предоставляют бесплатную психологическую, социальную и юридическую помощь, а также помогают разобраться в мерах государственной поддержки.
"Благодаря качественному доабортному консультированию в 2025 году удалось сохранить более 600 жизней. За каждой — своя история", — написал губернатор Нижегородской области в своем MAX-канале.
В качестве примера он привел семью, где супруги воспитывали пятерых детей и ожидали двойню. Старшие дети не поддержали решение матери сохранить беременность, и семья оказалась перед сложным выбором. На помощь пришли специалисты Института демографического развития: они провели работу с родителями и детьми, помогли наладить отношения, подготовили женщину к родам и обеспечили няней.
В результате семья стала родителями семерых детей — шести дочерей и сына. По словам Никитина, мальчик появился на свет благодаря сохраненной беременности, а региональные власти продолжат помогать семье в создании комфортных условий для воспитания детей.
Глава региона подчеркнул, что, несмотря на непростые жизненные обстоятельства, родители направляют все силы на воспитание детей, которые растут в атмосфере заботы и любви. Важную роль в этом играют меры государственной поддержки.
"Мы стремимся к адресному подходу: важно разобраться в конкретной ситуации, понять потребности людей и предложить именно ту помощь, которая нужна здесь и сейчас", — заключил губернатор.
Ранее сообщалось, что число абортов в Нижегородской области снизилось в 5 раз за последние десять лет.
Также напомним, что коэффициент рождаемости в регионе стал впервые выше среднего по ПФО.
Работа по стабилизации демографии ведется в рамках нацпроекта "Семья". По решению губернатора период 2025-2030 годов объявлен в регионе Пятилетием семьи.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+