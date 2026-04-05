Эксклюзив
Можно ли требовать долю в родительской квартире
Куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода весной-осенью 2026
В России модернизируют почтовую отрасль: что изменится для граждан
70 населенных пунктов находятся в зоне риска из-за паводка в регионе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
Общество

05 апреля 2026 12:36 Общество
600 жизней спасли в Нижегородской области благодаря доабортным консультациям

Фото: Александр Воложанин

Губернатор Глеб Никитин сообщил, что проект "Скорая демографическая помощь" в Нижегородской области помог сохранить более 600 жизней в 2025 году.

Инициатива реализуется в рамках программы достижения демографической устойчивости "ОСНОВА". Проект направлен на поддержку женщин, оказавшихся в кризисной ситуации: им предоставляют бесплатную психологическую, социальную и юридическую помощь, а также помогают разобраться в мерах государственной поддержки.

"Благодаря качественному доабортному консультированию в 2025 году удалось сохранить более 600 жизней. За каждой — своя история", — написал губернатор Нижегородской области в своем MAX-канале.

В качестве примера он привел семью, где супруги воспитывали пятерых детей и ожидали двойню. Старшие дети не поддержали решение матери сохранить беременность, и семья оказалась перед сложным выбором. На помощь пришли специалисты Института демографического развития: они провели работу с родителями и детьми, помогли наладить отношения, подготовили женщину к родам и обеспечили няней.

В результате семья стала родителями семерых детей — шести дочерей и сына. По словам Никитина, мальчик появился на свет благодаря сохраненной беременности, а региональные власти продолжат помогать семье в создании комфортных условий для воспитания детей.

Глава региона подчеркнул, что, несмотря на непростые жизненные обстоятельства, родители направляют все силы на воспитание детей, которые растут в атмосфере заботы и любви. Важную роль в этом играют меры государственной поддержки.

"Мы стремимся к адресному подходу: важно разобраться в конкретной ситуации, понять потребности людей и предложить именно ту помощь, которая нужна здесь и сейчас", — заключил губернатор.

Ранее сообщалось, что число абортов в Нижегородской области снизилось в 5 раз за последние десять лет. 

Также напомним, что коэффициент рождаемости в регионе стал впервые выше среднего по ПФО

Работа по стабилизации демографии ведется в рамках нацпроекта "Семья". По решению губернатора период 2025-2030 годов объявлен в регионе Пятилетием семьи.

 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
демография Рождаемость Семья
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных