Эксперт-мониторинг событий с 15 по 19 июня 2026 года от АНО «Минин-центр» Политика

Эксперты «Минин — центра» анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в мире, России и Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции. Темы недели — «12 июня: от разрыва к преемственности», «Туризм начинается с любви к месту: итоги форума „Путешествуй!“ и новый взгляд на потенциал малых городов», «Нижегородская область расширяет побратимские связи с о странами БРИКС».

Федеральная тема — 12 июня: от разрыва к преемственности

Эксперт «Минин-центра», доцент кафедры философии и теологии НГПУ им. К. Минина, канд. филос. наук Даниил Семикопов:

«У Дня России есть очевидная проблема: это государственный праздник, который до сих пор не до конца понятен самому народу. Он присутствует в календаре, сопровождается официальными мероприятиями, концертами, флагами, поздравлениями, но в глубине общественного сознания остаётся вопрос: а что именно мы празднуем 12 июня?

Формально ответ известен. Эта дата связана с принятием Декларации о государственном суверенитете РСФСР 12 июня 1990 года. Позднее день был закреплён как государственный праздник, а затем получил современное название — День России. Но между юридическим основанием праздника и его подлинным народным смыслом существует дистанция. Закон может установить выходной день. Государство может организовать торжественные церемонии. Но праздник становится национальным только тогда, когда он входит в культурную память народа, когда человек понимает: это день не только государства как аппарата, но и моей страны, моей истории, моей личной судьбы.

Именно здесь возникает трудность. 12 июня родилось в контексте позднесоветского распада. Для одних современников это было время надежд, демократических иллюзий, ожидания обновления. Для других — начало катастрофы, разрушения большой исторической страны, разрыва миллионов человеческих связей, утраты политического и цивилизационного масштаба. Сегодня, спустя десятилетия, общественная оценка тех событий однозначно негативна. Деятельность Бориса Ельцина и его окружения, направленная на демонтаж союзного государства, воспринимается не как подвиг национального самоопределения, а как политическая ошибка, а в более жёстких оценках — как предательство исторической России.

Отсюда и первая смысловая неудача праздника. Его раннее наименование — «День независимости России» — звучало нелепо. Независимость от кого? Россия не была колонией. Россия не была малой угнетённой территорией, сбросившей внешнее ярмо. РСФСР была ядром Советского Союза, его историческим, демографическим, культурным и политическим центром. Говорить о «независимости России» в 1990—1991 годах значило невольно создавать ложный образ: будто Россия освободилась от самой себя, от собственной исторической формы, от той державной оболочки, в которой существовала значительная часть XX века.

В этом и заключалась главная символическая ошибка: дата была прочитана как день разрыва, а не как день преемства. Она оказалась связана не с тысячелетней историей России, не с её святыми, государями, победами, духовными и культурными основаниями, а с юридическим актом переходной эпохи, с документом, родившимся внутри распада. Поэтому праздник долго воспринимался искусственно. Он был государственным, но не вполне народным; официальным, но не наполненным; календарным, но не укоренённым.

Однако из этого не следует, что 12 июня надо просто отменить или забыть. У праздника уже есть своя история. Ему более тридцати лет. За это время выросло поколение, для которого День России — привычная часть годового календаря. Он прижился, пусть и не до конца осмысленно. Он существует в общественном ритме, в школьных мероприятиях, в муниципальной и государственной символике, в гражданском календаре. Следовательно, задача состоит не столько в уничтожении праздника, сколько в его смысловом переучреждении.

Нужно не отказаться от 12 июня, а наполнить его новым содержанием. Не праздновать распад и нелепую «независимость» России от России. Не вспоминать политическую победу одной позднесоветской группы над другой. 12 июня должно стать Днём России в подлинном смысле: днём исторической России, днём её бытия, днём памяти о её тысячелетней преемственности.

Здесь открывается несколько возможностей.

Во-первых, можно связать 12 июня с идеей начала русской государственности. Традиционная дата 862 года — призвание Рюрика и начало русской княжеской власти — давно воспринимается как символический исток российской государственности. Разумеется, историки могут спорить о деталях летописного рассказа, о варяжском вопросе, о характере ранней Руси. Но культурная память живёт не только академической реконструкцией. Ей нужны большие точки отсчёта. 862 год может стать таким символическим началом: не как миф в плохом смысле, а как историко-культурная формула преемства.

В таком случае каждый День России мог бы сопровождаться ясным счётом: в этом году Россия отмечает не просто очередной государственный праздник, а очередной год своего исторического бытия. В 2026 году — 1164 года российской государственности. В 2027 году — 1165 лет. Такой счёт сразу меняет восприятие даты. Мы перестаём смотреть на Россию как на политический проект 1990-х годов и начинаем видеть её как тысячелетнюю цивилизацию, прошедшую путь от Древней Руси через Московское царство, Империю, советский период и современную Российскую Федерацию.

Во-вторых, 12 июня можно включить в широкий календарь русской исторической памяти. Вокруг этой даты (30 мая по старому стилю) находятся важные фигуры и события, способные задать иной масштаб размышления о России. Александр Невский — образ защитника Руси, соединившего воинское мужество, политическую мудрость и православную верность, по старой историографиии был рожден 30 мая 1220 года. Пётр Великий — символ имперского рывка, государственного строительства, выхода России к мировому масштабу, также появился на свет 30 мая 1672 года. Падение Константинополя 29 мая 1453 года — трагическая дата православной истории, после которой идея Москвы как хранительницы византийского наследия приобрела особую глубину и создала из неё Третий Рим. Эти события не нужно искусственно «приклеивать» к 12 июня как к точному календарному совпадению. Гораздо важнее другое: они могут сформировать вокруг Дня России смысловое поле, в котором Россия предстает не случайным постсоветским образованием, а наследницей Руси, Империи, православной цивилизации, великой исторической ответственности.

В-третьих, День России должен стать не только праздником государства, но и праздником культурной памяти. Сегодня нам необходимо заново выстроить связь времён. Российская история слишком часто разрывалась на враждующие фрагменты: древнерусское против имперского, имперское против советского, советское против современного, современное против традиционного. Такой разрыв делает народ слабым. Он лишает человека чувства дома в собственной истории. Он заставляет выбирать между частями своего наследия там, где нужно видеть сложную, трагическую, но единую судьбу.

Переформатирование Дня России должно состоять именно в создании преемственности. 12 июня может стать днём, когда мы говорим не о том, что Россия «началась» в 1990 году, а о том, что современная Российская Федерация является очередной исторической формой многовековой России. Государственные формы менялись. Менялись столицы, династии, идеологии, границы, политические режимы. Но сохранялось нечто более глубокое: народ, язык, вера, культура, память, представление о правде, жертвенности, служении, державности и исторической миссии.

Именно это должно быть поставлено в центр праздника. День России — это не день бюрократического суверенитета. Это день исторического субъекта. День страны, которая не сводится к конституционному акту 1990 года. День народа, который существует в истории более тысячи лет. День памяти о том, что Россия — не проект политтехнологов, не осколок СССР, не случайное государство на карте, а цивилизация, имеющая глубокий корень и продолжающая своё бытие в новых обстоятельствах.

Такой подход позволил бы снять внутреннее противоречие праздника. Его юридическое происхождение можно оставить в прошлом, не отрицая фактов. Но его культурный смысл должен быть изменён. 12 июня не должно оставаться днём растерянности, неловкости и исторического недоразумения. Оно может стать днём собирания: собирания памяти, собирания эпох, собирания народа вокруг идеи большой России.

Для этого нужны не только официальные речи. Нужны школьные уроки, общественные лекции, городские церемонии, исторические выставки, фильмы, книги, ежегодный счёт лет российской государственности, разговор о ключевых фигурах русской истории. Нужно, чтобы ребёнок, слыша «День России», понимал: речь идёт не просто о выходном дне и концерте на площади. Речь идёт о стране, которая началась задолго до нас, прошла через испытания и передана нам как ответственность.

Праздники — это не украшение календаря. Это способ народа помнить о себе. Если праздник лишён памяти, он превращается в формальность. Если память ложная, праздник становится источником внутреннего раздвоения. Но если память выстроена правильно, праздник способен воспитывать, соединять и укреплять.

Поэтому главный вопрос о 12 июня звучит так: останется ли этот день памятником эпохи распада или станет символом исторического продолжения России? Сегодня у нас есть возможность выбрать второе. День России должен быть переосмыслен как день тысячелетнего бытия страны, как праздник преемственности, как дата, в которую современная Россия вспоминает не своё отделение, а своё историческое единство.

Особенно важно понять, что 12 июня не должно мыслиться как день «независимости» России от СССР. Такая формула не только исторически странна, но и культурно разрушительна. Россия не могла стать независимой от самой себя. Гораздо точнее было бы увидеть в этой дате начало сложного, противоречивого и далеко незавершённого процесса возвращения России к собственной исторической преемственности.

В юридическом смысле 12 июня 1990 года, конечно, не восстановило Российскую империю и не отменило разрыв 1917 года. Это был акт суверенизации РСФСР внутри позднесоветского политического кризиса. Но в более глубоком, символическом смысле именно после распада СССР перед Россией вновь встал вопрос: кто она — новая постсоветская республика или продолжение тысячелетней русской государственности?

Ответ на этот вопрос не мог быть дан сразу. В 1990-е годы сама власть чаще мыслила Россию как новое государство, возникшее после крушения советского проекта. Но народная историческая память постепенно двигалась в другом направлении. Возвращение триколора, двуглавого орла, памяти о святых князьях, царях, императорах, полководцах, мучениках и мыслителях означало, что Россия всё настойчивее искала связь не только с советским XX веком, но и с дореволюционной, имперской, древнерусской традицией.

Поэтому 12 июня можно и нужно переосмыслить не как праздник разрыва, а как день возвращения к исторической России. Не как день независимости России от своего прошлого, а как день освобождения от ложной мысли, будто современная Россия начинается только с 1990 года. Напротив, современная Российская Федерация должна быть понята как новая государственная форма той же исторической России, которая прошла через Киевскую и Владимиро-Суздальскую Русь, Московское царство, Российскую империю, советскую эпоху и драматический переход конца XX века.

В этом смысле 12 июня может стать днём восстановления преемственности — не формально-юридической, а культурной, исторической и цивилизационной. Его задача — не прославлять распад, а преодолевать его последствия; не закреплять обрыв, а сшивать разорванную ткань русской истории».

Региональная тема — Туризм начинается с любви к месту: итоги форума «Путешествуй!» и новый взгляд на потенциал малых городов

Эксперт «Минин-центра», Руководитель продюсерского центра по развитию территорий Академии Современного Образования (АСО) Елена Диденко:

«Время путешествовать — этот девиз VI Международного туристического форума «Путешествуй!» в Москве совпал с настроением нашей команды. Войдя на ВДНХ, мы встретили автомобиль с надписью «РУСАК» — наш российский вездеход-амфибия. И сразу — улыбка: ровно год назад мы знакомились с его производителями во время исследования туристско-рекреационного потенциала Богородского муниципального округа Нижегородской области. Тогда руководители компании рассматривали сферу туризма скорее со стороны рисков — логистика, доступность, сезонность, а сегодня на форуме эта же машина стояла в центре экспозиции, и в ней уже видны новые возможности и азарт команды — именно это и отличает настоящих локальных лидеров. Вот он, живой пример того, как меняется оптика.

Главные тренды — от количества к качеству впечатлений

Пленарное заседание задало вектор развития на ближайшие годы. Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко подтвердил: туризм демонстрирует стабильный рост, нацпроект «Туризм и гостеприимство» помогает создавать новые гостиницы и маршруты, приближая цель в 140 миллионов поездок к 2030 году.

При этом генеральный директор Кавказ. РФ Андрей Юмшанов озвучил принципиально важный тезис: «Развитие не может бесконечно строиться только на „железе“, у такого подхода есть инерционный предел. Чтобы привлекать людей, туристический продукт должен эволюционировать — через новые смыслы, эмоции и переоценку ценностей». И тут же прозвучал яркий слоган: «Канатные дороги ведут наверх, но не объясняют, зачем возвращаться». Это про то, что Эльбрус — не только горы, но и наследие, которое надо вспомнить и отдать туристам. Этот посыл идеально резонирует с нашей философией в Продюсерском центре развития территорий АСО.

Живые впечатления от форума: взгляд практика

Особенно вдохновило, что на форуме о туризме заговорили как о связующем звене для решения социально-экономических проблем, а не как о чём-то второстепенном. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поделился опытом трансформации туротрасли на основе системного матричного подхода — это вывело регион в лидеры по турпотоку, который за последние несколько лет превратился из промышленного центра в одного из лидеров внутреннего туризма. Нижегородская область в 2018 году и в 2026-м — это абсолютно разные регионы. При этом он честно отметил: бизнес в малых городах пока включается неактивно, особенно в строительстве гостиниц, и хотелось бы видеть другие темпы. Мы прекрасно понимаем эту боль — именно поэтому системный подход должен включать работу со всеми тремя сторонами: властью, бизнесом и обществом.

Рядом, на панели Росатома, обсуждали, как сделать высокотехнологичные города привлекательными для молодёжи и квалифицированных кадров, как туризм и гостеприимство помогают делать пространство живым и наполненным. Это для нас стало сигналом: крупный бизнес пришёл в индустрию не спонсором, а стратегическим партнёром.

Услышанное на форуме — не просто информация, это подтверждение нашего курса, где мы применяем комплексную методологию, которая охватывает весь жизненный цикл изменения территории:

— Глубинные исследования ресурсов и потенциала (как в том самом Богородском муниципальном округе);

— Методологию соединения интересов бизнеса, власти и общества — без этого устойчивого развития не бывает;

— Выявление «культуры счастья» территории — её подлинной уникальности, которую не скопировать;

— Позиционирование, упаковку продуктов и создание бренда;

— И, самое главное, — построение живых сообществ, увеличивающих социальный капитал. Наши социальные проекты — клуб «Лидеры Наследия» и международная акция «Пояс Мира» — как раз про то, чтобы люди объединялись вокруг ценностей места и становились его лучшими послами.

Малые города — главный ресурс, и Нижегородская область в фокусе

Именно малые города сегодня становятся «золотым запасом» внутреннего туризма. Они сохранили душу, аутентичность, локальный колорит — то, что невозможно тиражировать. И здесь Нижегородская область — яркая точка роста. Уже с 2027 года десять её городов и сёл войдут в обновлённое «Золотое кольцо России»: Арзамас, Богородск, Выкса, Большое Болдино, Городец, Дивеево, Пурех, Павлово, Чкаловск и, конечно, сам Нижний Новгород. Это не просто статус, а стимул для частных инвестиций, федеральной поддержки и дорожного строительства.

Раскрыть уникальность — это вопрос времени и вектора

Но важно понимать: уникальность есть у каждого малого города или села — вопрос лишь в её раскрытии. И это не мгновенный процесс, а история последовательного приложения усилий и выверенного вектора.

Взять хотя бы город Ворсма, который сегодня — одна из жемчужин Нижегородской области. Мы вложились в этот путь от самых истоков — тогда слово «туризм» вызывало лишь снисходительную улыбку. Прошло десять лет, и сегодня мы видим устойчивый туристический поток, работающие производства, новые средства размещения и узнаваемый бренд территории.

Или Вачский муниципальный округ: три года системной работы — и изменения в туристском сознании местных жителей и бизнеса уже запущены, но мы чётко понимаем, что полный путь к стратегическим целям займёт 7−10 лет. Почему так долго? Потому что главная задача туризма здесь — не просто развлечь гостя, а увеличить число жителей. Именно это — ключевая боль малых городов и исторических поселений. Мы решаем её через туризм, делая место не просто точкой на карте, а территорией жизни, куда хочется переезжать, где хочется растить детей и открывать своё дело.

Туризм как инструмент сохранения наследия и привлечения людей

Без людей, влюблённых в своё место, ничего не заработает. Туризм начинается не с отелей и дорог, а с осознания уникальности, с объединения вокруг общих ценностей, с гостеприимства и понимания потребностей гостя. Успех приходит туда, где жители становятся проводниками смыслов, а не просто экскурсоводами.

Форум «Путешествуй!» подтвердил: индустрия туризма — это индустрия людей. И от того, насколько мы сможем раскрыть уникальность малых городов, вдохновить их жителей и объединить усилия власти, бизнеса и общества, зависит, поедут ли к нам гости и захотят ли возвращаться.

У Нижегородской области есть всё, чтобы стать флагманом этого человеко-центричного подхода. Время путешествовать, и время создавать места, в которые хочется возвращаться и где хочется жить».

Региональная тема — Нижегородская область расширяет побратимские связи с о странами БРИКС

Эксперт «Минин-центра», ведущий научный сотрудник ИМОМИ ННГУ им. Н.И. Лобачевского, к.ист.н. Александр Сорокин:

«17 лет назад, 16 июня 2009 года, состоялся первый саммит БРИКС. Правительство Нижегородской области на протяжении этих лет внесло значительный вклад в развитие межрегионального партнерства между странами-членами БРИКС, став площадкой для встреч министров иностранных дел, экологии и промышленности, Форума породненных городов и муниципальных образований стран БРИКС, научно-практического форума по вопросам финансового мониторинга и заседания рабочей группы по информационно-коммуникационным технологиям.

По данным министерства международных и межрегиональных связей Нижегородской области к настоящему времени доля муниципалитетов-побратимов из стран БРИКС+ среди побратимов нашего региона имеет тенденцию к увеличению, составляя более 20% (19 из 85). Во многом это стало следствием того, что в 2022 году Нижегородский регион стал первым из российских субъектов, принявших на административном уровне соответствующую стратегию в виде Комплексной программы по развитию сотрудничества со странами БРИКС. Первая программа (в 2025 году была принята вторая) включала более 110 мероприятий в сфере промышленности, сельского хозяйства, образования, спорта, здравоохранения, культуры и туризма.

Важность комплексного подхода к развитию сотрудничества обуславливается значительной долей стран БРИКС в товарообороте региона (на данный момент она составляет около 30%). Стимулирование инвестиций стран объединения в нижегородскую экономику реализуется и через особые экономические зоны (ОЭЗ). Так, в 2025 году была увеличена территория ОЭЗ «Кулибин», и в том же году на форуме в Нижнем Новгороде был представлен «Инвест-навигатор ОЭЗ стран БРИКС», представляющий собой онлайн-платформу, которая позволяет потенциальным инвесторам изучить преференциальные режимы, интерактивную карту особых экономических зон стран БРИКС, оставить заявку на размещение производства.

Отметим также и использование мягкой силы в развитии побратимских и межрегиональных связей за счет презентации нижегородского бренда через образование и культуру. Так, НГЛУ имени Н.А. Добролюбова открыл Центр русского языка в Аддис-Абебе (Эфиопия), а Мининский университет создал Центр открытого образования на базе университета Чаудхари Чаран Сингха (Индия). Кроме того, в мае студенты Института международных отношений и мировой истории ННГУ им. Н.И. Лобачевского посетили Генеральное консульство Китайской Народной Республики в Казани, где представили главе дипмиссии инициативы университета по развитию исследований о внешней политике Китая и по продвижению изучения китайского языка и культуры в Нижнем Новгороде.

В целом можно констатировать, что к настоящему времени регионом уделяется значительное внимание расширению и укреплению межрегионального и межмуниципального сотрудничества со странами БРИКС+ как в торгово-экономическом, так и в социогуманитарном измерении, причем данный интерес носит обоюдный и взаимовыгодный характер».