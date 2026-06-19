Четырех женщин и мужчину осудили за организацию казино в Нижнем Новгороде

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Суд в Нижнем Новгороде признал виновными пятерых жителей региона — четырех женщин и мужчину — по делу о незаконной организации и проведении азартных игр. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.
Как установили следствие и суд, осужденные действовали группой лиц по предварительному сговору. В помещениях домов на улицах Октябрьской Революции и Добролюбова в Нижнем Новгороде они организовали и проводили азартные игры с использованием игрового оборудования вне специально разрешенной игорной зоны, что является нарушением федерального законодательства.
Незаконную деятельность игрового клуба пресекли в ноябре 2025 года в ходе совместных мероприятий следователей СК России, сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Нижегородской области, а также бойцов СОБР регионального управления Росгвардии.
Во время проведения следственных действий правоохранители изъяли игровое оборудование, денежные средства и мобильные телефоны.
Суд признал фигурантов виновными по части 2 статьи 171.2 УК РФ («Незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные группой лиц по предварительному сговору»). Мужчине назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года и штрафом в размере 150 тысяч рублей. Четыре женщины получили по одному году лишения свободы условно с испытательным сроком один год.
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