Нижегородский СК предъявил обвинение вору в законе Лехе Московскому

08 октября 2025 13:22 Происшествия
Нижегородский СК предъявил обвинение москвичу по статье 210.1 Уголовного кодекса РФ — "занятие высшего положения в преступной иерархии".

По данным следствия, с 1997 года мужчина, известный в криминальных кругах под прозвищем "Леха Московский", занимал руководящую роль в преступной среде. В этом статусе он координировал деятельность организованных преступных группировок, налаживал связи между их участниками, а также принимал участие в воровских сходках, на которых решались вопросы перераспределения сфер влияния и дележа доходов от противоправной деятельности.

Следователи установили, что с 2024 по 2025 год обвиняемый и подконтрольные ему лица организовали подпольные азартные игры в помещениях на улицах Рождественской и Октябрьской Революции в Нижнем Новгороде. Для этого использовалось игровое оборудование, а сама деятельность велась в нарушение федерального законодательства.

В мае текущего года в результате совместной операции сотрудников СК России, УФСБ, ГУ МВД и бойцов СОБР Росгвардии незаконные игорные заведения были ликвидированы. В рамках расследования были задержаны пятнадцать человек, включая жителя столицы.

Всем фигурантам предъявлены обвинения по статье 171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр). Семеро из них заключены под стражу, двое помещены под домашний арест, а остальные находятся под подпиской о невыезде.

Следователи продолжают устанавливать обстоятельства совершенных преступлений, собирать доказательства и выявлять соучастников.

Ранее сообщалось, что суд конфисковал оборудование у организаторов нелегальных азартных игр в Нижнем Новгороде. Шесть женщин ранее были признаны виновными в незаконной организации и проведении азартных игр.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных