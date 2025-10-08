Нижегородский СК предъявил обвинение вору в законе Лехе Московскому

Нижегородский СК предъявил обвинение москвичу по статье 210.1 Уголовного кодекса РФ — "занятие высшего положения в преступной иерархии".
По данным следствия, с 1997 года мужчина, известный в криминальных кругах под прозвищем "Леха Московский", занимал руководящую роль в преступной среде. В этом статусе он координировал деятельность организованных преступных группировок, налаживал связи между их участниками, а также принимал участие в воровских сходках, на которых решались вопросы перераспределения сфер влияния и дележа доходов от противоправной деятельности.
Следователи установили, что с 2024 по 2025 год обвиняемый и подконтрольные ему лица организовали подпольные азартные игры в помещениях на улицах Рождественской и Октябрьской Революции в Нижнем Новгороде. Для этого использовалось игровое оборудование, а сама деятельность велась в нарушение федерального законодательства.
В мае текущего года в результате совместной операции сотрудников СК России, УФСБ, ГУ МВД и бойцов СОБР Росгвардии незаконные игорные заведения были ликвидированы. В рамках расследования были задержаны пятнадцать человек, включая жителя столицы.
Всем фигурантам предъявлены обвинения по статье 171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр). Семеро из них заключены под стражу, двое помещены под домашний арест, а остальные находятся под подпиской о невыезде.
Следователи продолжают устанавливать обстоятельства совершенных преступлений, собирать доказательства и выявлять соучастников.
Ранее сообщалось, что суд конфисковал оборудование у организаторов нелегальных азартных игр в Нижнем Новгороде. Шесть женщин ранее были признаны виновными в незаконной организации и проведении азартных игр.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+