Организаторы сети нелегальных казино в Нижнем Новгороде выслушали приговор Происшествия

Фото: СУ СК Нижегородской области, архив

В Нижнем Новгороде вынесен приговор девяти жителям региона, признанным виновными в организации и проведении незаконных азартных игр. Об этом сообщили в региональном СУ СК.

По его данным, с 2020 по 2024 год участники межэтнической организованной группы открывали игровые клубы в Нижнем Новгороде, Арзамасе и Дзержинске, маскируя их под пункты приема ставок одной из букмекерских контор.

Как установили следователи и сотрудники силовых ведомств, игорная сеть работала без разрешений и вне специально отведенной зоны. Для игр использовалось компьютерное оборудование, а также интернет.

За четыре года участники группы заработали на нелегальных играх более 97 млн рублей. В январе 2024 года их деятельность была пресечена совместными усилиями СК, УФСБ, ГУ МВД и ГУЭБиПК МВД России. Во время обысков изъяли игровую технику.

Суд признал всех девятерых виновными. Организатор получил 3 года колонии общего режима. Ещё трое участников отправятся в колонию на сроки от 2 лет 6 месяцев до 2 лет 8 месяцев. Остальные пятеро получили условные сроки — от 2 до 2 лет 6 месяцев. а имущество подозреваемых на сумму свыше 93 миллионов рублей конфисковали. Кроме того, к ним была применена мера уголовно-правового характера в виде конфискации имущества на сумму свыше 93 млн рублей.

Отметим, что в мае суд вынес приговор 14 организаторам игорных клубов, которые работали в центре Нижнего Новгорода.