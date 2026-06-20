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Эксперт Гусев рассказал, почему бензин на АЗС одного бренда стоит по-разному

20 июня 2026 12:41 Экономика
Эксперт Гусев рассказал, почему бензин на АЗС одного бренда стоит по-разному

Фото: Максим Герасимов

НИА "Нижний Новгород" - Анастасия Назарова

Жители Нижегородской области в последние дни сообщают об очередях на отдельных АЗС, ограничениях на отпуск топлива и заметной разнице в ценах на бензин. На некоторых заправках автомобилистам разрешают заправлять не более 30 литров за раз, а стоимость АИ-95 местами достигает 80−100 рублей за литр.

При этом дефицита топлива на заправках нет, заявил заместитель председателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев в беседе с объясняем.рф.

По его словам, федеральные и региональные власти, а также нефтяные компании держат под контролем снабжение регионов топливом. Бензин и дизель доступны как на заправках нефтяных компаний, так и на большей части независимых АЗС. Отдельные компании могут вводить временные ограничения точечно для регулирования спроса.

По просьбе НИА «Нижний Новгород» Дмитрий Гусев также прокомментировал ситуацию с различиями в ценах на заправках, работающих под одним брендом. Он пояснил, что часть АЗС принадлежит непосредственно нефтяным компаниям, а часть работает по франшизе и находится в собственности частных предпринимателей.

Такие заправки используют бренд и стандарты работы сети, при этом самостоятельно ведут бизнес и, как правило, сами определяют цены на топливо. Кроме того, владельцы франшизы могут закупать топливо у разных поставщиков при соблюдении требований к качеству.

По словам эксперта, заправки, принадлежащие нефтяным компаниям, могут удерживать более низкие цены, поскольку крупные нефтяные компании связаны соглашением с государством, ограничивающим рост стоимости топлива уровнем инфляции. На частных АЗС, работающих по франшизе, такие обязательства не распространяются.

Из-за этого цены могут различаться даже на АЗС, работающих под одним брендом, заключил Гусев.

Ранее о ценах на бензин высказался зампред комитета Госдумы по энергетике, депутат от Нижегородской области Юрий Станкевич.

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Теги:
Автомобили Бензин Топливо и энергетика
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