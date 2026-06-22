Суд вынес приговор виновнику ДТП с четырьмя погибшими в Нижегородской области Происшествия

Виновник страшного ДТП, в котором погибло четверо человек, предстал перед законом в Нижегородской области. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Авария произошла в июле 2024 года на трассе Работки — Порецкое. Мужчина превысил скорость и не справился с управлением, после чего автомобиль занесло, и он вылетел на встречную полосу, где столкнулся с двумя машинами.

Водитель одного из транспортных средств, а также двое его пассажиров погибли на месте происшествия. Кроме того, женщина, которая ехала в автомобиле виновника ДТП, от полученных травм скончалась в больнице.

Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Суд приговорил мужчину к 3,5 года лишения свободы в колонии-поселении, а также к лишению права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года.

Помимо этого, в пользу потерпевших осужденный выплатит компенсацию морального вреда в общей сумме 2 910 000 рублей. Приговор в законную силу пока не вступил.

Ранее мы сообщали о том, что нижегородскому мажору Сергею Корнилову ужесточили меру пресечения по делу о ДТП.