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Происшествия

Египтянина выдворили из Нижегородской области

23 июня 2026 14:45 Происшествия
Египтянина выдворили из Нижегородской области

Судебные приставы сопроводили к государственной границе и выдворили из России гражданина Египта. Мужчина нарушил требования миграционного законодательства, сообщили в ГУФССП по Нижегородской области.

Египтянин был привлечен к ответственности по статье 18.8 КоАП РФ — за несоблюдение правил въезда в Россию или режима пребывания в стране.

Нарушение выявили сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Нижегородской области, после чего в отношении иностранца составили административный протокол.

Суд назначил ему штраф в размере двух тысяч рублей с последующим административным выдворением за пределы Российской Федерации.

До вступления судебного решения в законную силу мужчина находился в Центре временного содержания иностранных граждан ГУ МВД по Нижегородской области. Затем судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов сопроводили его к пункту пропуска через государственную границу, откуда он покинул страну.

В ведомстве уточнили, что за последние три недели из Нижегородской области выдворили 125 иностранных граждан. Среди них — выходцы из Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Армении, Азербайджана и Туркменистана.

Согласно законодательству, повторно въехать в Россию нарушители миграционного режима смогут не ранее чем через пять лет.

Ранее сообщалось, что четверо иностранных блогеров посетили Нижегородскую область.

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Теги:
Мигранты Судебные приставы ФССП
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