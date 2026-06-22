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Культура и отдых

Спокойствие и «русский вайб»: чем Нижегородская область поразила иностранцев

22 июня 2026 18:48 Культура и отдых
Спокойствие и «русский вайб»: чем Нижегородская область поразила иностранцев

НИА "Нижний Новгород" - Александра Туровская

Четверо иностранных блогеров прибыли в Нижегородскую область, чтобы заново открыть для себя Россию, а заодно и показать ее своей многочисленной аудитории в социальных сетях.

Агентство «ОКА» организовало для гостей яркое летнее приключение, которое включило в себя не только знакомство с Нижним Новгородом, но и три культурных события: концерт (12+) в Пакгаузах, «Выкса-фест» (6+) и «Золотую хохлому» (0+) в Семенове — и все это за четыре дня.

Что больше всего впечатлило иностранцев в поездке, какой они видят Россию и что думают о местной кухне и сервисе — в материале НИА «Нижний Новгород».

Знакомство и история переезда в Россию

Блогеры из Италии, Франции, США и Германии могут похвастаться аудиторией в соцсетях от 20 до 60 тысяч подписчиков. Их смотрят как земляки, так и россияне — одни, как и они когда-то, мечтают о переезде в загадочную Россию, другие — просто узнают другую культуру, некоторые — просто наблюдают за интересной жизнью иностранца.

Многие из них переехали в нашу страну несколько лет назад, и сами уже могут немало рассказать о ее особенностях, а в ответ на предубеждения соотечественников — просто улыбнуться.

Себастьен из Франции учится на магистратуре кафедры международных отношений в Санкт-Петербурге. Говорит на четырех языках — французском, испанском, английском и русском — и преподает их. Русский, к слову, начал изучать лишь три года назад.

Первый раз приехал в Россию во время ковида. Просто мне было немного скучно в Париже, потому что все было закрыто. Зимой здесь холодно, плохая погода, это правда, к сожалению. Как человек, который живет в Санкт-Петербурге, могу сказать, что зимой депрессия есть, — признается молодой человек.

За его плечами поездки в Сибирь и на Юг, в Казань и на Байкал, а теперь и в Нижегородскую область.

Медведей так и не видел, а вот водку видел, — улыбается Себастьен.

От стереотипов об угрюмости и замкнутости русских иностранец отмахивается. По его наблюдениям, холодность присутствует только в первые минуты, а после близкого знакомства россияне становятся «очень хорошими», добрыми и готовыми всегда помочь.

Самым запоминающейся частью поездки для него стал Семенов, где француз почувствовал спокойствие и «тот самый русский вайб», который он так долго искал.

Я весь год говорил, что хочу на дачу поехать, и вот наконец-то у меня был вот этот вайб. Такие красивые домики, спокойно и уютно, традиционно, с душой, это было очень трогательно, мне было очень хорошо, — вспоминает блогер.

Итальянец Джиджи впервые приехал в Россию в 2019 году во время учебной поездки университета, где он изучал русский язык. Уже здесь он влюбился в культуру и людей, переехал и начал преподавать родной язык и работает над тем, чтобы помогать своими соотечественникам, мечтающим жить в России, перебраться в Москву или Санкт-Петербург.

Несмотря на то, что политическая обстановка изменилась, сердце подсказывало, что нужно остаться, и я это сделал, и горжусь этим, и буду продолжать жить в России, потому что основная моя цель — быть мостом между Италией и Россией, ведь наши культуры очень похожи, — подчеркнул Джиджи.

Иностранцу очень понравилась поездка в Семенов, ведь он сам родом из небольшого города с населением в 25 тысяч человек. Именно в этом месте, «обрусевший», по собственному признанию, итальянец почувствовал себя дома, в уютной и душевной атмосфере с простыми людьми. Особенно его порадовали пение песен в автобусе, чаепитие с настоящим русским самоваром, бабушки в русских народных костюмах и роспись матрешек.

Говоря про сам Нижний Новгород, самым ярким впечатлением итальянец выбрал закат.

Джеремая из США вместе со своей русской женой переехал в Москву три года назад. По его словам, решение далось непросто, ответственность за близких усиливала тревогу. Однако желание жить в России было давним, и родные в итоге поддержали идею.

Здесь он преподает английский язык и активно ведет соцсети, к слову, большинство его подписчиков — русские. Среди моментов поездки самыми увлекательными он назвал шоу на «Выкса-фесте» и визит на площадь Народного единства в Нижнем Новгороде.

Джессика по происхождению русская, но большую часть жизни провела с семьей в Германии. Теперь она поселилась в Крыму, однако успела пожить и в Нижнем Новгороде, считая его «городом мирового уровня». Сейчас она временно не работает, решая бюрократические вопросы, но уделяет много времени блогерству.

О новом и привычном

Переходя от знакомства к более простым, но не менее важным для переселенца вещам, иностранцы начали дискутировать о еде и сервисе в России и за рубежом.

«Сложно ли вам было привыкнуть к русской кухне? Какое блюдо стало любимым?»

Джиджи: «Дайте мне селедку под шубой, и никто не пострадает. Я люблю русскую кухню, с ума схожу от сырников, ем их каждое утро со сгущенкой. В Италии нет творога, я приезжаю домой и говорю: «Мама, а где творог?»

Джеремая: «Ну, моя жена русская, и мы десять лет в браке. Я давно ем русскую еду, и привык. Не люблю холодец и окрошку, но все остальное обожаю. Но квас люблю!»

Себастьен: «Я люблю русскую кухню в целом. Только я не люблю ваши салаты, извините. Просто майонез… Это всегда было тяжело, особенно Оливье. В России говорят, что его приготовил французский повар или что-то такое. А во Франции этот салат называют „русским“. Но все остальное: пельмени, вареники — все очень вкусно. Даже холодец, по-моему, выглядит плохо, но вкус, на самом деле, нормально»

Джессика: «У меня родители русские, так что с этим проблем не было»

«Есть ли продукты, по которым вы тоскуете, находясь в России?»

Себастьен: «Скучаю по хлебу и сыру. Найти хорошие круассаны в Санкт-Петербурге можно, но вот пармезан из Ленинградской области — это немного смешно»

Джессика: «Как человек, который вырос в Германии, скажу, что хлеб»

Джеремая: «Русский хлеб очень вкусный. Ну, я из Америки, может быть, поэтому»

Джиджи: «Я вырос не с пельменями и блинами, а с фокаччей и моцареллой. Не знаю, от чего это зависит, но, когда возвращаюсь на родину, это просто отвал всего, извините. Такие продукты только в Италии можешь есть. Все равно у меня получается вернуться домой 2−3 раза в год, так что туда еду, набираю вес, и потом возвращаюсь в Россию»

«Сильно ли отличается сервис в России и за рубежом?»

Джессика: «В Берлине доставка 45 минут или час, наверное. А банковскую карту сделать — процесс на несколько недель»

Себастьен: «В Париже не так плохо, если честно»

Джиджи: «В России это уже на другом уровне, лучше, чем в Европе. Такси — дешевое, доставка — бесплатная. В Италии такое трудно представить»

Сотня переселенцев и сотня решений

Как рассказал руководитель агентства «ОКА» Якоб Пиннекер, подобные блогерские туры стали одним из ключевых инструментов продвижения региона. По его мнению, инфлюенсеры — эффективный инструмент международной коммуникации, позволяющий показать жизнь в стране глазами молодых авторов.

Агентство за два года существования привлекло в Нижегородскую область более сотни переселенцев из стран Евросоюза, США, Канады и Австралии. Свыше 70% приезжающих — это семьи с детьми. Многие из них рассматривают для жизни не столько Нижний Новгород, сколько саму область. В связи с этим агентство усилило внимание к продвижению культурной и социальной жизни в муниципалитетах.

Основная целевая аудитория агентства — жители Евросоюза, Германии, США, Канады и Австралии, обладающие профессиональными компетенциями и финансовыми ресурсами. По оценке агентства, переехавшие иностранцы уже инвестировали в экономику региона около 300 млн рублей через покупки и создание бизнеса. В частности, в области работает семья фермеров из Канады, планируются новые сельскохозяйственные проекты. Также анонсирован запуск «микробизнесов», в том числе по производству немецкого хлеба.

При этом эксперт отметил, что трудоустройство иностранцев остается непростым вопросом. Некоторые работодатели не готовы принимать специалистов из-за рубежа, несмотря на кадровый дефицит. Кроме того, часть кандидатов сталкивается с несоответствием квалификаций требованиям российского рынка.

Одна из наших задач — снимать розовые очки. Если человек считает себя суперспециалистом, это еще нужно подтвердить на практике, — отметил он, добавив, что для полноценной интеграции обязательным условием остается знание русского языка.

По мнению Пиннекера, Нижегородская область — один из наиболее динамично развивающихся регионов, сочетающий современную инфраструктуру и природное окружение. Он подчеркнул, что советует потенциальным переселенцам сначала приехать в Россию в качестве туристов, посетить разные регионы и самостоятельно оценить перспективы переезда.

Россия — очень разная. Каждый может выбрать то, что ему подходит, — подчеркнул специалист.

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Теги:
Иностранцы Переселение Путешествия
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