Нижегородские выдворили из России двух граждан Конго и Ганы

В Нижегородской области судебные приставы отправили за пределы страны двух граждан Африки — из Республик Конго и Гана. У мужчин не оказалось документов, дающих право на законное проживание и трудовую деятельность в России. Об этом сообщили в ГУФССП по региону.
Решение о выдворении принял суд. До отправки на родину иностранцы находились в Центре временного содержания иностранных граждан. После оформления необходимых документов сотрудники отделения специального назначения доставили их к пункту пропуска через государственную границу и передали пограничникам.
В соответствии с действующим законодательством въезд в Россию для иностранцев закрыт на пять лет.
По данным ГУФССП по Нижегородской области, за январь и февраль 2026 года из региона выдворили более 260 мигрантов. Большинство из них — граждане Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Армении, а также Киргизии, Туркменистана и Грузии.
Ранее НИА "Нижний Новгород" сообщало об аспиранте из Конго, которого выдворяют после 11 лет жизни и учебы в Нижнем Новгороде. По словам его супруги, нарушение миграционного законодательства произошло из‑за некорректной информации, полученной от сотрудницы миграционной службы. Попытка оспорить постановление о выдворении в суде успехом не увенчалась.
Также сообщалось, что в Нижнем Новгороде за 2025 год принято 787 решений о выдворении иностранных граждан.
