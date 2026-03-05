Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Эксклюзив
Инфекционист о волне гриппа: пик заболеваемости придется на март
Эксклюзив
Озвучен прогноз по весеннему паводку в Нижегородской области
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
05 марта 2026 18:38
Нижегородские выдворили из России двух граждан Конго и Ганы
05 марта 2026 18:25
Нижегородская область оказалась в лидерах по реализации инфраструктурных проектов
05 марта 2026 18:00
Оперблок и реанимацию отремонтировали в онкодиспансере №3 в Дзержинске
05 марта 2026 17:44
Фейк о продаже противовирусных по паспорту опровергли в Нижегородской области
05 марта 2026 17:33
Нижегородцев предупредили о риске подтопления федеральных трасс
05 марта 2026 17:17
Сезон клещей стартует: инфекционист объяснила, что делать при укусе
05 марта 2026 16:48
Нижегородские детские лагеря могут побороться за победу во Всероссийском конкурсе "Больше, чем каникулы"
05 марта 2026 16:41
Застройщики массово меняют иностранные названия нижегородских ЖК
05 марта 2026 16:32
141 нижегородский населенный пункт может попасть в зону затопления в паводок
05 марта 2026 15:30
План противопаводковых мероприятий утвердили власти Нижнего Новгорода
Общество

Нижегородские выдворили из России двух граждан Конго и Ганы

05 марта 2026 18:38 Общество
Нижегородские выдворили из России двух граждан Конго и Ганы

В Нижегородской области судебные приставы отправили за пределы страны двух граждан Африки — из Республик Конго и Гана. У мужчин не оказалось документов, дающих право на законное проживание и трудовую деятельность в России. Об этом сообщили в ГУФССП по региону. 

Решение о выдворении принял суд. До отправки на родину иностранцы находились в Центре временного содержания иностранных граждан. После оформления необходимых документов сотрудники отделения специального назначения доставили их к пункту пропуска через государственную границу и передали пограничникам.

В соответствии с действующим законодательством въезд в Россию для иностранцев закрыт на пять лет.

По данным ГУФССП по Нижегородской области, за январь и февраль 2026 года из региона выдворили более 260 мигрантов. Большинство из них — граждане Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Армении, а также Киргизии, Туркменистана и Грузии.

Ранее НИА "Нижний Новгород" сообщало об аспиранте из Конго, которого выдворяют после 11 лет жизни и учебы в Нижнем Новгороде. По словам его супруги, нарушение миграционного законодательства произошло из‑за некорректной информации, полученной от сотрудницы миграционной службы. Попытка оспорить постановление о выдворении в суде успехом не увенчалась.

Также сообщалось, что в Нижнем Новгороде за 2025 год принято 787 решений о выдворении иностранных граждан.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Мигранты ФССП
Поделиться:
Новости по теме
17 февраля 2026 11:24
Нижегородская область продлила ограничения для мигрантов на 2026 год
04 февраля 2026 16:07
МВД проверяет законность пребывания аспиранта НГЛУ в России
04 февраля 2026 10:11
30 мигрантов лишили российского гражданства в Нижегородской области в 2025 году
28 января 2026 21:10
Более 1000 мигрантов незаконно устроили в нижегородскую стройфирму
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
22 февраля 2026 19:19
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных