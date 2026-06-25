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Общество

Правила переселения при КРТ уточнили в Нижегородской области

25 июня 2026 16:53 Общество
Правила переселения при КРТ уточнили в Нижегородской области

В Нижегородской области вступил в силу закон, уточняющий порядок предоставления жилья при комплексном развитии территорий жилой застройки. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Новый закон устраняет правовую неопределенность при расселении домов, включенных в программу КРТ. Ранее нормы допускали разночтения в порядке и условиях переселения граждан, проживающих по договорам социального найма.

В регионе была установлена норма предоставления общей площади в зависимости от числа проживающих, однако при реализации проектов КРТ расчет велся исходя из количества жильцов, а не граждан, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Кроме того, прежние положения распространялись только на помещения из жилищного фонда области, тогда как при КРТ жилье приобретается застройщиком и передается в муниципальную собственность либо предоставляется взамен изымаемого.

Принятые поправки вводят отдельную статью, закрепляющую норму предоставления площади именно для нуждающихся граждан, проживающих в домах, включенных в границы КРТ.

Базовый норматив составляет 13 квадратных метров общей площади на одного нуждающегося. При этом предусмотрены увеличенные нормы: 30 квадратных метров на человека — если в помещении проживает один нуждающийся, по 21 — для двух, 18 — для трех и 15 — для четырех человек.

При этом общая площадь предоставляемого жилья не может превышать установленную норму более чем на 20 процентов. Также новая квартира должна быть не меньше освобождаемой по общей и жилой площади, а также по количеству комнат.

Ранее сообщалось, что в 2026 году в Нижнем Новгороде в рамках КРТ будут расселены пять аварийных домов.

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Теги:
Законодательство КРТ Переселение
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