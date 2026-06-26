Что сегодня больше всего волнует нижегородскую молодежь Общество

В Нижнем Новгороде уделяется особое внимание молодежи. Город давно является крупнейшим университетским центром страны, а с открытием первой очереди ИТ-кампуса «Неймарк» в 2025 году он стал безусловным лидером современного образования.

Нижний Новгород одним из первых городов в России получил статус «Молодежная столица России» и задал высокую планку этому российскому событию. Если говорить об интересах юных, то Нижний предлагает широчайший выбор возможностей для креативной молодежи: от различных музыкальных, театральных и кинофестивалей до фестивалей стрит-арта и фестиваля медиаискусства Intervals (0+).

В Нижнем, на родине великого гражданина земли русской Кузьмы Минина, сформировался особый опыт культурно-исторического и патриотического воспитания молодежи. Большое внимание уделяется истории и краеведению, существует мощное волонтерское движение.

Этот опыт и глубокое понимание молодежи позволяют серьезно изучать нынешнее поколение молодых. Именно поэтому, накануне Дня молодежи, мы предложили нашим экспертам поразмышлять над тем, с какими вызовами сталкивается сегодня российская молодежь. Мы предложили экспертам ответить на ключевые вопросы: какие проблемы волнуют молодых россиян больше всего и чем их взгляд на жизнь отличается от взглядов сверстников по всему миру?

Никита Шангин, зав. кафедрой философии, социологии и психологии управления НИУ- филиала Президентской академии (РАНХиГС), кандидат социологических наук, доцент:

Если говорить о проблемах, которые волнуют российскую молодежь больше всего, то главная проблема — как добиться успеха? При этом успех воспринимается как комплексное явление: крепкая и хорошая семья, финансовый достаток, интересная работа с удобным графиком и возможностями для самореализации. На первый взгляд, здесь ничего особенно нового, можно сказать, что этого все хотят. Но загвоздка в том, что современная российская молодежь хочет всего этого одновременно, а это уже проблематично. Высокооплачиваемая работа, например, часто не оставляет времени для семьи. И здесь проблема молодежи — как все это совместить и получить разом? При этом российская молодежь находится в состоянии перехода от ценностей коллективизма к ценностям индивидуализма, что находит отражение в декларируемой опоре на собственные силы с минимальным привлечением ближайшего окружения и небольшими ожиданиями помощи от государства. И здесь мы видим отличия от молодежи других стран, например, Китая где коллективистские ценности еще достаточно сильны, или, например, от некоторых европейских стран, где такой переход уже произошел. Использование слабых социальных связей (землячеств, одноклассников, коллег по работе и т. д.) разных по своей природе, но позволяющих найти свое место под солнцем, делает более возможным достижение успеха. Российской молодежи стоит оглядеться по сторонам и увидеть в других не только конкурентов или друзей, но и помощников, которым они в свою очередь тоже чем-то могут помочь.

Евгений Семенов, заместитель председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала ФоРГО, политолог, кандидат политических наук, доцент:

У молодежи первой четверти XXI века, живущей в разных странах, действительно очень много общего. Они дети глобализации, и цифровая трансформация для них — это естественная среда. Они сосуществуют в едином информационном пространстве, где социальные сети, стриминговые сервисы, онлайн-игры стирают многие барьеры. Они прекрасно себя чувствуют в глобальном культурном мейнстриме, отдавая предпочтение одним и тем же брендам, гаджетам и кумирам. Они говорят на одном языке, у них часто совпадают запросы и интересы.

Однако молодежь, живущая в России, имеет одно, но очень важное отличие. Это люди из воюющей страны, и они живут несколько в иной реальности. Их картина мира формируется в условиях ограничения ресурсов и возможностей, в обстоятельствах перманентной тревожности и более высокой ответственности за свою жизнь и судьбу, жизнь родных, близких и, что очень важно, судьбу страны. Время требует от них принимать сложные моральные решения. Это формирует иные системы ценностей и иное мировоззрение.

Кем станут те, кого мы сейчас называем молодыми, какую оценку дадут сегодняшнему времени и как распорядятся наследием отцов, мы не знаем. Оценить вызовы времени современники могут лишь очень и очень субъективно, но то, что они будут другими, для всего мира ясно уже сейчас.

Андрей Самсонов, научный сотрудник Приволжского филиала ФНИСЦ РАН, старший научный сотрудник АНО «Научно-исследовательский Институт проблем социального управления»:

Один из ключевых вызовов современного мира — вызов «единого открытого пространства». Современные технологии последовательно привели к стиранию сначала физических расстояний, потом информационных, а затем и лингвистических барьеров. Современная молодежь росла (и растет) в мире, где эти границы, ранее способствовавшие формированию культур и традиций в рамках государственных границ, больше не выглядят непреодолимыми. При этом, сами по себе политические, экономические, социальные и другие противоречия между государствами никуда не исчезли. Как никуда не исчезли культурные и иные особенности и различия, различные проявления и формы социальной несправедливости.

Проблемы молодежи, как социальной группы, во многом определяются ее основной характеристикой (возраст) и, в общих чертах, схожи от поколения к поколению. Это выбор пути, образования и профессии, самоопределение по отношению к обществу и государству, выбор пары и места будущей жизни. Последнее, в современных условиях «единого открытого пространства», порождает нехарактерный для прошлых эпох внутренний конфликт, который на языке ХХ века звучит как конфликт «космополитизма» и «патриотизма».

Обе точки зрения в молодежной среде во многом опираются на проблемы и особенности современного мироустройства, технические и информационные возможности, преобладающую «картину мира». «Космополитизм» — это чувство «гражданина мира», стремление к исключительному личному успеху и комфорту. Чаще всего, в логике представлений о том, что настоящий успех, комфортная жизнь и другие возможности есть только за пределами страны. Даже если ради этого необходимо пожертвовать культурной, языковой идентичностью. Зачастую, в основе лежит традиционный, свойственный молодежи «бунт», стремление к перемене мест, познанию нового. Об этом свидетельствуют многие исследования, показывающие, что если в возрасте 18—25 лет такую позицию выражает до трети молодых людей, то после 25 лет их число начинает резко сокращаться с каждым годом увеличения возраста.

В последние годы наблюдается и все усиливающееся отличие в «картинах мира» российской молодежи и её сверстников из других развитых стран. Это отличие — в восприятии своей страны, её социально-экономического положения и развития, отношении к власти. В 2024—2026 гг. в мире было проведено несколько исследований, которые показали катастрофическое падение доверия к власти, одобрения курса развития страны и её перспектив, оценок собственного социально-экономического положения как населением в целом, так и особенно молодежью (до минимальных значений в 10% - 15%). Практически повсеместное — США, большинство стран ЕС, Латинская Америка и многие страны Азии. На этом фоне Россия — одна из немногих крупных развитых стран, где наблюдается обратная ситуация: доля молодежи, поддерживающей направление развития страны, доверяющей власти, оценивающей государственные и свои личные перспективы — значительно больше половины группы (в среднем от 60% до 80% по разным вопросам). Такое изменение отношения к своей стране, выбор её в качестве точки приложения профессиональных знаний и навыков, как места комфортного и благополучного проживания — доминирующая тенденция последнего времени среди российской молодежи.

Федор Сосенков, доктор юридических наук, заведующий кафедрой конституционного и муниципального права юридического факультета ННГУ им. Н.И.Лобачевского:

Главное, на наш взгляд, что движет молодым россиянином сегодня — это поиск собственной точки опоры. Молодежь волнует практическая устойчивость: возможность получить достойную профессию, купить жилье, создать семью. Это не потребительский эгоизм, а естественное желание обрести почву под ногами и чувствовать, что их труд и талант востребованы в родной стране.

Вторая глубокая потребность — быть услышанным и нужным. Сегодняшние юноши и девушки остро чувствуют разрыв между скоростью своих идей и инерцией «взрослых» институтов. Они хотят не просто участвовать, а реально влиять на среду вокруг себя — в своем городе, вузе, на работе. Им важно видеть, что их инициатива не уходит в песок, а встречает поддержку и доверие старших.

Кроме того в среде молодых россиян остро чувствуется запрос на справедливость — не абстрактную, а самую что ни на есть бытовую: чтобы талант и труд ценились выше связей и кошелька, чтобы голос каждого имел вес, а обещания старших не расходились с делами. Они хотят видеть мир, где правила одинаковы для всех, и готовы сами участвовать в его создании — но только если видят искренность и честность со стороны тех, кто сегодня у руля. Это не бунт и не протест, а зрелое желание договариваться по-взрослому, строить страну, в которой не стыдно жить и растить своих детей. Именно на чувстве справедливости спекулировали все организаторы «оранжевых революций», поэтому государству нельзя отдавать эту повестку на откуп враждебным силам.

Чем наша молодежь отличается от своих западных сверстников? Главное различие лежит в отношении к стране. Молодой россиянин, в отличие от европейца или американца, почти никогда не воспринимает государство как нечто внешнее и чуждое. Для нас оно — это не «они», а в значительной степени продолжение «мы».

Но здесь и кроется двойственность. Мы живём в мире, где глобальная поп-культура, социальные сети и западные стандарты успеха проникли в каждое ухо и каждый экран. Молодой россиянин с детства впитывал и голливудские сценарии, и идею «человека-бренда», и культ личной независимости. Поэтому внутри него сегодня идет постоянный диалог — а иногда и спор. Он хочет быть частью большой страны, чувствовать плечо истории и общности, но при этом остро жаждет личной свободы, права на ошибку и уникальность. Он не готов раствориться в безликом коллективизме, но и не хочет превращаться в холодного индивидуалиста, которому никто не нужен.

И в этой двойственности — наша уникальная сила. Мы не выбираем между Западом и Востоком, между «я» и «мы». Мы пытаемся удержать и то, и другое. И пусть это непросто, пусть рождает внутренние противоречия — именно эта сложность делает российского молодого человека глубже и взрослее его западного ровесника. Он способен и на личный дерзкий рывок, и на жертвенную командную работу. Именно этот сплав — корневая память плюс открытость миру, коллективная ответственность плюс личная свобода. Это и есть тот самый характер, который позволяет смотреть в будущее с уверенностью: мы справимся с любыми вызовами, потому что мы не просто сумма индивидуумов, а живая общность.

Андрей Чугунов, журналист:

Молодёжь — понятие относительное, постоянно меняющее возрастные границы. По российскому законодательству к этой социальной группе относятся люди в возрасте от 14 до 35 лет, однако, в Госдуме уже обсуждали перенос верхней планки на 40-летие. ООН для статистических целей определяет молодёжь как людей в возрасте от 15 до 24 лет, в некоторых странах верхний предел устанавливается на отметке 30 лет.

Тем не менее для молодых людей вне зависимости от гражданства есть одна объединяющая черта: активный поиск своего предназначения. То есть молодёжь — это те, кто стоит перед выбором.

С этой точки зрения у нижегородской молодёжи есть определённое преимущество перед сверстниками из многих российских городов и, видимо, перед жителями иностранных государств. У нижегородцев есть достаточно широкий «коридор возможностей», сформированный наличием крупного научно-образовательного кластера и развитой промышленностью. А значит, можно строить длинный карьерный трек, не уезжая из родного города.

Даже «московский пылесос», вытягивающий наиболее активных молодых людей со всей страны, теперь не так страшен, поскольку современные методы коммуникации и сокращение времени поездки в первопрестольную делают Нижний «удобной точкой»: можно учиться или работать в столице, сохраняя связь с родным городом, либо выбирать гибридные форматы занятости. Более того, у нижегородской молодёжи есть гибкий «веер траекторий»: можно менять направление, пробовать смежные сферы, комбинировать учёбу и практику.

Кстати, поиск своего пути, как выяснил профессор ННГУ А.А. Иудин в работе «Архетипы в брендинге: специфика русской культурной традиции» (Нижний Новгород: НИСОЦ, 2008), — главная особенность жителей Нижнего Новгорода. По результатам его исследования, глубинным паттерном, лежащим в основе местного коллективного сознания, является именно архетип «Искатель».

Материал подготовлен в рамках совместного проекта НИА «Нижний Новгород» и федерального «Экспертного клуба».

Источник фото: АНО «Центр 800»