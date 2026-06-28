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Культура и отдых

Рэпер Баста признался, что не отказался бы провести пенсию в Нижнем Новгороде

28 июня 2026 07:30 Культура и отдых
Рэпер Баста признался, что не отказался бы провести пенсию в Нижнем Новгороде

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

За полчаса до выхода на сцену «Совкомбанк арены», где 27 июля должен был состояться нижегородский концерт (16+), Василий Вакуленко встретился с прессой.

Стадион к тому моменту уже гудел — люди рассаживались по местам, танцпол был забит, а поток зрителей все не иссякал. Все билеты на концерт были распроданы.

В прошлый раз Баста приезжал в столицу Приволжья три года назад на День города. С тех пор, по его словам, Нижний Новгород преобразился до неузнаваемости — и эти изменения артист оценил.

«С городом случилось то, чего он заслуживал с 1221 года. Замечательный стадион, замечательные рестораны, кафешки. Нижний Новгород делает то, что должны делать все города России — бороться за каждого туриста и радовать местных жителей», — сказал артист.

Настроение перед выступлением у Вакуленко было отличным. Саундчек прошел гладко, звук радовал, а впереди ждала аудитория в 47 тысяч человек.

Говоря про рекорд, Баста признался, что не гонится за цифрами. Для него важнее, что люди готовы тратить свои деньги и время, чтобы прийти на его концерт.

«Для меня это честь, что люди делятся частью своей жизни со мной. Мне хочется, чтобы каждый, кто пришел на концерт — даже если он не особо погружен в мою музыку, просто ради интереса попавший, сказал: „Я такое не слушаю, но всё было круто сделано“. Нужно работать с людьми и смотреть только на людей. Благодарить каждого, кто приходит на концерт, кто просто слушает песни, кто пишет комментарии — даже не всегда приятные. Быть вместе с людьми, не отрываться от тех, кто тебя сделал артистом. Меня сделали вот эти люди. Они осуществили мою возможность быть здесь, стоять перед вами и петь на этой сцене. Моя работа — писать песни», — поделился артист.

Во время беседы журналисты спросили музыканта, смог бы он представить свою жизнь в Нижнем Новгороде после завершения карьеры. Исполнитель заявил, что не отказался бы от такой возможности, если город ее даст. Однако на пенсию Василий Михайлович пока не собирается.

«Еще поработаем!» — посмеялся Баста.

Поговорили и про недавние заявления Минюста, который намерен «предметно заняться» рэп-индустрией и сменить тематику в сторону традиционных ценностей. Вакуленко высказался предельно прямо.

По его мнению, любая подобная инициатива должна быть лишена популизма, иначе ее мигом подхватят «20−30 проходимцев, которые захотят уцепиться и на этом набирать балл». Он убежден: о семье должен говорить человек, у которого она есть, а о любви к Родине — тот, кто верит в это искренне.

«Песен про нашу Родину написано так много, что можно уже не писать. В Советском Союзе написано большое количество замечательных песен… Мне кажется, что сейчас всему поколению нужно взять немного паузы в патриотической музыке, потому что ее было написано довольно большое количество, и она замечательная», — заявил артист.

Отвечая на вопрос о том, какую чужую песню он хотел бы считать своей, Вакуленко выделил композицию «Верю я» Жанны Агузаровой на стихи Гарика Сукачева.

«Это одна из гениальнейших песен на русском языке для меня», — подчеркнул музыкант.

В завершение разговора Баста поразмышлял о том, что было бы, если бы рэп-карьера не сложилась.

С иронией он заметил, что ее, по сути, и не было — самые популярные его песни, по его словам, к рэпу не относятся, он лишь использует этот жанр в контексте композиций, отдавая должное настоящим текстовикам. Но музыкантом он был всегда, и это единственное, кем хотел стать.

А как прошел сам концерт можете посмотреть по ссылке.

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знаменитости Концерты Музыка
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