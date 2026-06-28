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Культура и отдых

Баста собрал рекордные 47 тысяч зрителей на концерте в Нижнем Новгороде — видео

28 июня 2026 01:55 Культура и отдых
Баста собрал рекордные 47 тысяч зрителей на концерте в Нижнем Новгороде — видео

Нижегородский концерт Басты (16+), который прошел на «Совкомбанк арене» 27 июня, посетили 47 632 человека. Это стало новым рекордом как для самой площадки, так и для города, передает корреспондент НИА «Нижний Новгород».

Вечер открылся исполнением «Сормовской лирической» хором. В течение всего концерта Василий Вакуленко (настоящее имя Басты. — Прим. ред.) не раз упоминал Нижний Новгород в своих песнях.

На протяжении двух с половиной часов Баста исполнял свои самые известные композиции, в том числе «Моя игра», «Медлячок» и «Сансара».

Небольшой дождь не испортил атмосферу концерта. Напротив, он придал особое настроение во время лиричных песен.

Во время выступления к Басте присоединились приглашенные гости. Уроженец Нижнего Новгорода Рамиль Алимов, известный как Ramil', исполнил вместе с артистом песню «Сияй».

Комик Дмитрий Журавлев вместе с Бастой спел их совместный трек «Девочка в цветах», превратив выступление в массовое караоке.

Особенным этот вечер стал и для двух пар зрителей. Прямо во время концерта для них провели гендер-пати: одна семья узнала, что ждет девочку, а другая — мальчика.

Ранее в общении с журналистами артист высоко оценил изменения, произошедшие в Нижнем Новгороде, и заявил, что другим российским городам стоит брать с него пример.

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Теги:
знаменитости концерт Музыка
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