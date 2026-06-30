Два рейса отменили и три задержали в нижегородском аэропорту 30 июня Общество

В аэропорту «Чкалов» в Нижнем Новгороде с ночи действуют временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Как сообщили в Росавиации, ограничения были введены в 3:44 30 июня. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

По данным онлайн-табло, в результате отменены рейсы в Москву и Анталью.

Кроме того, изменено расписание ряда направлений. Самолет в Екатеринбург, который должен был вылететь в 7:50, отправится в 11:30. Рейс в Санкт-Петербург перенесен с 11:20 на 13:30. Вылет в Сочи вместо 18:30 запланирован на 22:45.

Пассажирам рекомендуют уточнять актуальную информацию о статусе рейсов перед выездом в аэропорт.

Ранее сообщалось, что пострадавших при атаке беспилотников нижегородцев скоро выпишут из больницы.