Пострадавших при атаке БПЛА на Нижний Новгород готовят к выписке Общество

Пациенты, пострадавшие в результате атаки беспилотников на Нижний Новгород, в ближайшее время покинут медицинские учреждения. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в региональном минздраве.

Сейчас мужчины проходят необходимое лечение, их состояние оценивается как стабильное.



После выписки больные будут находиться под амбулаторным наблюдением.



Напомним, в ночь с 23 на 24 июня над регионом уничтожили 23 беспилотных летательных аппарата. Обломки одного из них упали на территории большого Нижнего Новгорода, что привело к возгоранию жилого дома.



В результате происшествия погибли два человека. Еще двое мужчин были госпитализированы.



Кроме того, были зафиксированы локальные повреждения жилой и промышленной инфраструктуры.

Расследованием атаки беспилотников занимается Следственный комитет России.