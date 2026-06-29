Пострадавших при атаке БПЛА на Нижний Новгород готовят к выписке

Пациенты, пострадавшие в результате атаки беспилотников на Нижний Новгород, в ближайшее время покинут медицинские учреждения. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в региональном минздраве.
Сейчас мужчины проходят необходимое лечение, их состояние оценивается как стабильное.
После выписки больные будут находиться под амбулаторным наблюдением.
Напомним, в ночь с 23 на 24 июня над регионом уничтожили 23 беспилотных летательных аппарата. Обломки одного из них упали на территории большого Нижнего Новгорода, что привело к возгоранию жилого дома.
В результате происшествия погибли два человека. Еще двое мужчин были госпитализированы.
Кроме того, были зафиксированы локальные повреждения жилой и промышленной инфраструктуры.
Расследованием атаки беспилотников занимается Следственный комитет России.
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