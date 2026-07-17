Лжеполицейский похитил 11 млн рублей у нижегородского пенсионера Происшествия

Пенсионер из Нижнего Новгорода стал жертвой телефонных мошенников и лишился 11 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону, с мая по июнь с 78-летним пенсионером связывался неизвестный, который представлялся сотрудником правоохранительных органов. Он писал мужчине сообщения в одном из мессенджеров и регулярно звонил ему на мобильный телефон.

Во время разговоров аферист убедил нижегородца, что тот якобы стал спонсором недружественной страны. Чтобы избежать проблем, пенсионеру предложили продать автомобиль и передать полученные деньги вместе с накоплениями через курьеров.

Мужчина выполнил указания мошенников. Сначала он отдал 3 млн рублей неизвестной женщине на соседней улице возле своего дома. Деньги пенсионер предварительно завернул в полиэтиленовый пакет и перемотал скотчем.

Через несколько дней он передал еще 2,84 млн рублей мужчине в том же месте. Спустя пять дней пенсионер отдал еще 2,4 млн рублей неизвестной.

На этом злоумышленники не остановились. Через неделю мужчина передал курьеру 1,5 млн рублей, а позднее — еще 1,28 млн рублей, вырученных от продажи автомобиля.

Взамен на деньги пенсионер получал флеш-накопители. Всего он передал мошенникам 11 млн 20 тысяч рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Сейчас полицейские устанавливают личности людей, причастных к преступлению.

Ранее сообщалось, что мошенники выманили у нижегородских пенсионеров 12 млн рублей под предлогом награды погибшего сына.