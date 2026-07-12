Нижегородка лишилась более 2,2 млн рублей по паролю «Стивен Дурында» Происшествия

57-летняя жительница Автозаводского района Нижнего Новгорода стала жертвой телефонных мошенников и лишилась 2 млн 273 тыс. рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

По данным полиции, с середины апреля 2026 года женщине звонили неизвестные, представлявшиеся сотрудниками Росфинмониторинга, а затем правоохранительных органов. Они убедили нижегородку, что ее сбережения находятся под угрозой и неизвестные пытаются их похитить, после чего на протяжении двух с половиной месяцев давали инструкции по «сохранению» денег.

В начале мая потерпевшая передала неизвестному мужчине в сквере на улице Плотникова 1,2 млн рублей, спрятав деньги в пакет. При встрече она назвала пароль «Стивен Дурында». Спустя месяц женщина передала еще 700 тыс. рублей курьеру возле дома на улице Политбойцов, вновь использовав тот же пароль. Для этого она оформила кредит. В конце июня нижегородка также перевела через банкомат в одном из торговых центров на улице Плотникова еще 373 тыс. рублей на счета, указанные злоумышленниками.

Общий ущерб составил 2 млн 273 тыс. рублей.

Уголовное дело возбуждено в отделе полиции № 1 Управления МВД России по Нижнему Новгороду по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личности причастных к преступлению и все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что лжесотрудники газовой службы обманули 227 нижегородцев на 3,5 млн рублей.