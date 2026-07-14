Родителей погибшего на СВО нижегородца обманули на 12 млн рублей Происшествия

В Нижегородской области пенсионеры стали жертвами мошенников, лишившись более 12 млн рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Одного из курьеров, причастных к преступлению, уже установили сотрудники полиции.

Как сообщили в пресс-службе полицейского главка, в МО МВД России «Пильнинский» обратился 67-летний нижегородец. Мужчина рассказал, что неизвестные под различными предлогами убедили его и супругу передать им крупные суммы денег.

Сначала пенсионеру позвонил мужчина, представившийся сотрудником военкомата. Он сообщил, что необходимо приехать в областной военкомат для получения награды за погибшего сына, который являлся участником СВО. Затем с потерпевшим связались люди, представившиеся сотрудниками ФСБ и юристом. Они убедили супругов, что их сбережения находятся под угрозой хищения, а также попросили содействовать в выявлении преступников.

Под влиянием злоумышленников пенсионеры несколько раз снимали деньги со своих банковских счетов и передавали их неизвестным якобы для проведения «экспертизы». Деньги забирали курьеры в Нижнем Новгороде и Пильнинском муниципальном округе.

Спустя некоторое время супруги поняли, что стали жертвами мошенников, и обратились в полицию. Общая сумма причиненного ущерба составила 12 051 500 рублей.

Следователь следственного отдела МО МВД России «Пильнинский» возбудил уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»).

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Пильнинский» совместно с коллегами из УУР ГУ МВД России по Нижегородской области установили одного из курьеров, причастного к совершению преступления.

Ранее мы рассказывали, что мошенники предлагают нижегородским подросткам 80 рублей за фото могил бойцов СВО.