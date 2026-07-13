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Американец получил 8 лет в Нижнем Новгороде за обман родственников

13 июля 2026 11:42 Происшествия
Американец получил 8 лет в Нижнем Новгороде за обман родственников

Нижегородский районный суд вынес приговор гражданину США, который незаконно находился в России. Его признали виновным в нескольких эпизодах мошенничества — четырех в крупном размере и одном в особо крупном, сообщили в пресс-службе облсуда.

Установлено, что в 2022 году мужчина под предлогом оформления документов для переезда на постоянное место жительства в США похитил деньги брата своей жены. В итоге он получил более 4,2 млн рублей.

Кроме того, он предлагал знакомым помочь с покупкой автомобиля в США и его доставкой в Россию по более выгодной цене. Таким способом он завладел суммой свыше 2 млн рублей.

Вину в суде мужчина не признал. 7 июля суд назначил ему восемь лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима.

Гражданские иски потерпевших удовлетворены в полном объеме. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде 41 человек осужден за инсценировку ДТП и мошенничество со страховками.

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Теги:
Мошенничество Приговор Суд
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