Еще 16,8 млрд рублей выделят на ИТ-кампус в Нижнем Новгороде

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Дополнительные 16,8 млрд рублей закладывают в бюджет Нижегородской области на строительство ИТ-кампуса «Неймарк» в 2026—2028 годах. Проект изменений будет рассмотрен в Заксобрании в июле.
Как следует из документации, львиная доля этой суммы — 16,4 млрд — средства федералов. Остальное — региональное софинансирование.
Напомним, что в России по поручению президента Владимира Путина создается сеть из 25 кампусов мирового уровня в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». По его словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, ПФО входит в число лидеров по количеству таких объектов. В нижегородском «Неймарке», открытие которого состоялось в сентябре 2025 года, предусмотрено 7 тысяч учебных мест и почти 5,5 тысячи мест для проживания.
Сообщалось, что в рамках первого этапа строительства кампуса возвели 18 зданий, рассчитанных на проживание 1,3 тысячи человек.
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