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Более 42 тысяч человек собрали трибуны на Суперкубке в Нижнем Новгороде

19 июля 2026 09:00 Спорт
Более 42 тысяч человек собрали трибуны на Суперкубке в Нижнем Новгороде

Фото: Александр Воложанин

Более 42 тысяч человек посетили матч за OLIMPBET Суперкубок России (6+) в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в министерстве спорта региона.

Футбольный стадион на Стрелке принял встречу «Зенита» и «Спартака» 18 июля.

Счёт на 25-й минуте открыл полузащитник красно-белых Кристофер Мартинс. «Спартак» был близок к победе, однако на восьмой добавленной минуте Александр Соболев реализовал пенальти и сравнял счёт — 1:1.

Обладатель трофея определился в серии пенальти. Точнее оказался «Зенит» — 4:2. Петербургский клуб завоевал Суперкубок России в десятый раз и укрепил собственный рекорд турнира.

Матч посетили 42 139 болельщиков — трибуны были практически полностью заполнены. В министерстве отметили, что зрители создали атмосферу настоящего футбольного праздника.

В ведомстве также подчеркнули, что Нижний Новгород вновь подтвердил готовность принимать крупнейшие спортивные события и поблагодарили болельщиков за поддержку команд и яркие эмоции.

Ранее НИА «Нижний Новгород» рассказывало, откуда у болельщиков «Спартака» и «Зенита» взялись прозвища «мясо» и «бомжи».

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Теги:
Футбол
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