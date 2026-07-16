"У нижегородцев высокий уровень мастерства": Игонин о будущем ФК "НН" Спорт

Фото: Полина Зубова

Бывший капитан «Зенита», обладатель Кубка России и амбассадор РФС Алексей Игонин считает, что ФК «Нижний Новгород» способен уже в этом сезоне побороться за возвращение в Российскую премьер-лигу. Об этом он рассказал корреспонденту НИА «Нижний Новгород».

Напомним, 12 июля нижегородцы обыграли волгоградский «Ротор» со счетом 4:2. После первого тура команда занимает вторую строчку в таблице Лиги PARI.

«По первой игре я увидел разницу в мастерстве команд. „Нижний Новгород“ совсем недавно выступал в Премьер-лиге, и это чувствуется. Хотя „Ротор“ тоже ставит перед собой задачу выйти в РПЛ, по этому матчу было очень видно, что у нижегородцев более высокий уровень мастерства и есть больше шансов на возвращение в элиту», — отметил Игонин.

Он также прокомментировал решение клуба сменить главного тренера в концовке сезона 2025/2026. По мнению бывшего футболиста, постоянные кадровые перестановки не идут команде на пользу.

«На мой взгляд, в „Нижнем Новгороде“ слишком часто происходят изменения, и со стороны многие из них выглядят нелогично. Правильнее все-таки найти специалиста, поверить в него и дать время поработать. Даже человеку, который не слишком разбирается в футболе, трудно понять такие перестановки», — добавил Игонин.

Ранее экс-игрок «Пари НН» Денис Глушаков также оценил шансы подопечных Вадима Гаранина вернуться в РПЛ.