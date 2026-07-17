«Спартак» встретили в Нижнем Новгороде караваем и песней «Знаешь ли ты» Спорт

Фото: ФК "Спартак"

Московский «Спартак» прибыл в Нижний Новгород, где команду встретили по русской традиции — с хлебом и солью.

Кроме того, для игроков и тренерского штаба Нижегородский губернский оркестр исполнил песню «Знаешь ли ты».

Отметим, что песня МакSим «Знаешь ли ты» считается неофициальным гимном «Спартака» и его болельщиков. Впервые фанаты массово исполнили ее в 2014 году во время перерыва выездного матча с казанским «Рубином».

С тех пор композиция стала неотъемлемой частью атмосферы на матчах красно-белых, а сама певица иногда исполняет ее вживую на домашних играх команды.

Футболисты и представители тренерского штаба попробовали каравай, после чего посмотрели музыкальное выступление.

Уже 18 июля на «Совкомбанк Арене» красно-белые сыграют с «Зенитом» в матче (6+) за Суперкубок России.

Сам кубок прибыл в столицу Приволжья еще 15 июля. За несколько дней он побывал в Семенове и совершил прогулку на теплоходе по Волге, а сегодня трофей отравился по знаковым местам города.

Напомним, в день матча в Нижнем Новгороде будет усилена работа общественного транспорта, а метро будет ходить дольше. Перекрытия коснутся нескольких улиц вблизи «Совкомбанк Арены».