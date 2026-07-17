«Спартак» встретили в Нижнем Новгороде караваем и песней «Знаешь ли ты»

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Московский «Спартак» прибыл в Нижний Новгород, где команду встретили по русской традиции — с хлебом и солью.
Кроме того, для игроков и тренерского штаба Нижегородский губернский оркестр исполнил песню «Знаешь ли ты».
Отметим, что песня МакSим «Знаешь ли ты» считается неофициальным гимном «Спартака» и его болельщиков. Впервые фанаты массово исполнили ее в 2014 году во время перерыва выездного матча с казанским «Рубином».
С тех пор композиция стала неотъемлемой частью атмосферы на матчах красно-белых, а сама певица иногда исполняет ее вживую на домашних играх команды.
Футболисты и представители тренерского штаба попробовали каравай, после чего посмотрели музыкальное выступление.
Уже 18 июля на «Совкомбанк Арене» красно-белые сыграют с «Зенитом» в матче (6+) за Суперкубок России.
Сам кубок прибыл в столицу Приволжья еще 15 июля. За несколько дней он побывал в Семенове и совершил прогулку на теплоходе по Волге, а сегодня трофей отравился по знаковым местам города.
Напомним, в день матча в Нижнем Новгороде будет усилена работа общественного транспорта, а метро будет ходить дольше. Перекрытия коснутся нескольких улиц вблизи «Совкомбанк Арены».
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